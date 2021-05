Un nouveau film de Denys Arcand financé par la SODEC

Trois ans après la sortie de sa comédie policière La chute de l’empire américain, Denys Arcand se prépare à réaliser un nouveau film. Le réputé cinéaste québécois a reçu ce lundi le feu vert de la SODEC pour le tournage de son prochain long métrage, une comédie intitulée Testament.

«Dans ce nouvel opus, Denys Arcand épingle avec son habituelle acuité les travers d’une époque où rectitude politique, évolution identitaire, protestations en tous genres, scandales culturels, militantisme et autres tempêtes médiatiques forment la toile de fond d’un récit touchant mettant en scène un homme âgé qui, n’ayant plus foi en l’humanité, découvre pourtant de nouveaux repères, et ainsi son bonheur», peut-on lire dans le communiqué diffusé par la SODEC lundi matin.

Dans ce même communiqué, la SODEC a annoncé qu’elle accordait son soutien financier à 14 nouveaux longs métrages de fiction, incluant celui d’Arcand. Le cinéaste Robin Aubert (Les affamés) a reçu du financement pour son prochain film, Tu ne sauras jamais, un drame dont le récit sera campé dans un CHSLD en temps de pandémie de COVID-19. Le temps d’un été, une comédie dramatique de la réalisatrice Louise Archambault (Il pleuvait des oiseaux), a aussi obtenu l’appui de la SODEC, tout comme Drag, le prochain film de Sophie Dupuis (Chien de garde) qui relatera l’ascension d’une étoile montante de la scène drag queen.

Parmi les autres projets qui ont été financés, on retrouve la comédie de science-fiction Viking de Stéphane Lafleur (Tu dors Nicole), la comédie romantique 23 décembre, réalisée par Miryam Bouchard (Mon cirque à moi) et scénarisée par India Desjardins, La meute d’Anne Émond (d’après la pièce de Catherine-Anne Toupin) et Le plongeur de Francis Leclerc (d’après le roman de Stéphane Larue).