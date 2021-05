Une blessure qui ralentit Charles Philibert-Thiboutot

Un obstacle s’est dressé sur la route de Charles Philibert-Thiboutot dans sa quête d’une deuxième participation aux Jeux olympiques.

Fort satisfait de sa prestation de vendredi à Eugene, en Oregon, où il a signé un chrono de 3min 37s 08 et pris le 4e rang à l’épreuve de 1500 mètres, le coureur du club d’athlétisme de l’Université Laval a eu une mauvaise surprise après la course.

«Je me suis blessé au tendon d’Achille après seulement 50 mètres quand un autre coureur m’a pilé dessus», a raconté Philibert-Thiboutot. «Ce n’est pas la première fois que ça arrive, mais ça ne pardonne pas, le tendon d’Achille. En raison de l’adrénaline, je ne sentais rien et j’ai complété la course.»

Déçu de devoir se retirer de l’épreuve de Walnut, en Californie, deux jours plus tard, où il aurait obtenu son troisième résultat sur piste à l'extérieur, ce qui lui aurait permis d’obtenir un classement mondial, en plus de ses deux courses à l’intérieur, le protégé de Félix-Antoine Lapointe peut toutefois se consoler à l’idée que le tendon n’est pas déchiré. «L’équipe médicale à Walnut m’a dit que mon tendon semble correct parce que la coupure n’est pas assez profonde», a-t-il expliqué. «La douleur est vive et je ne peux pas courir. J’ai tenté de jogger, mais la douleur était trop aiguë. Le docteur m’a dit que ce genre de trauma guérit habituellement assez vite et la blessure ne mettra pas un terme à ma saison, contrairement à une blessure d’usure qui est plus longue à guérir. Je suis chanceux parce qu’une déchirure aurait été catastrophique.»

Pour le moment, l’Olympien des Jeux de Rio en 2016 croit qu’il pourrait être en mesure de prendre le départ du Track Meet vendredi, en Californie, comme prévu à son horaire. «Les chances sont de 50-50 que je sois au départ», a-t-il résumé. «Si la douleur disparaît en milieu de semaine, il n’y a pas de raison que je ne coure pas.»

Au-delà de la blessure, sa présence à l’épreuve de Walnut aurait pu lui permettre de prendre une sérieuse option sur Tokyo. «Avec une bonne performance, je me serais retrouvé dans le Top 45 mondial et j’aurais eu la conscience tranquille en me préparant pour les Jeux. Peu importe si je suis ou non au départ vendredi, ma forme est excellente et je suis confiant que cette pause n’aura pas d’effet sur mes performances. En Oregon, j’ai manqué de vitesse de pointe dans le dernier 150 mètres, mais un chrono de 3min 34s ou 3min 35s (le standard olympique) est accessible.»

En plus de se hisser dans le Top 45, Philibert-Thiboutot souhaitait se frotter aux Canadiens Justyn Knight et Mohamed Ahmed, tous deux qualifiés pour Tokyo sur 5000 mètres. Avec un chrono de 3min 33s 41, Knight a réussi la troisième performance mondiale cette année et le standard olympique. Son chrono représente la deuxième performance canadienne de l’histoire. La semaine dernière, Knight avait manifesté son désir de prendre le départ des deux épreuves au Japon.

«C’est dommage parce que nous sommes tous les trois dans une excellente forme et cette opportunité ne se reproduira pas de sitôt.»