Une finale «dure» mais «lumineuse»

Série empreinte d’humour et d’humanité qui s’ancre dans un milieu défavorisé jusqu’ici peu dépeint au petit écran, M’entends-tu ? se termine mardi soir après trois saisons à Télé-Québec. Préparez-vous à vivre de grandes émotions : jusqu’au milieu de l’épisode, on croit faussement à une finale du genre « tout est bien qui finit bien », mais il n’en est rien.

Le destin d’Ada (Florence Longpré), de Fabiola (Mélissa Bédard) et de Carolane (Ève Landry) sera scellé lors de cette finale « dure », mais « lumineuse », qualifie la coscénariste, Pascale Renaud-Hébert, qui prête également ses traits au personnage de Karine, la coloc et cousine d’Ada.

Une tragédie survient au milieu de l’épisode, mais cette finale, dont l’exceptionnelle réalisation est signée Guillaume Lonergan, n’en est pas moins magnifique. Il y a de la beauté dans le drame, à l’image de la série tout entière.

« Ce n’est pas une fin heureuse, mais en même temps, le message reste positif, confie la dramaturge et comédienne à l’autre bout du fil. On s’est quand même questionné sur la fin, parce que c’est intense, finir comme ça ! Mais la série dépeint la vraie vie, et ce qui arrive dans l’épisode, c’est la vraie vie. Ça arrive des affaires de même, et il n’y a pas d’explications. »

Avec cette fin, les autrices Pascale Renaud-Hébert et Florence Longpré voulaient aussi marquer la fin d’un cycle, de façon métaphorique. « On a exploité les cycles de violence, de pauvreté... et pour nous, c’est un deuil. Un deuil de trois ans de tournage et six ans de travail. »

Photo courtoisie, Télé-Québec

Premières fois

Pour Pascale Renaud-Hébert, M’entends-tu ?, diffusée dans 190 pays grâce à Netflix, était une aventure de « premières fois » : une première expérience d’écriture à la télé avec Florence Longpré, mais aussi un premier « gros rôle » au petit écran.

Fille fatigante, accro aux jeux vidéo et friande de Ficellos, le personnage exubérant de Karine aura marqué les esprits. Parmi les moments marquants du personnage cette saison-ci, notons l’hilarante scène où elle était déguisée en elfe pour un jeu de rôle grandeur nature. « L’essayage du costume, ç’a été un moment historique. On hurlait de rire », raconte Pascale Renaud-Hébert.

Cette dernière se pince encore d’avoir tourné des scènes avec Guylaine Tremblay et France Castel, qui ont incarné les deux voisines d’en haut de Karine et Ada. « Elles ont improvisé plein d’affaires, se souvient Pascale Renaud-Hébert. Elles nous lançaient des répliques, et on avait de la misère à y croire. On se disait : “peux-tu croire qu’on tourne avec France Castel et Guylaine Tremblay et qu’elles nous envoient chier ?” C’était malade. »

Beaucoup de projets

Diplômée du Conservatoire d’art dramatique de Québec et adjointe à la direction artistique du théâtre La Licorne, Pascale Renaud-Hébert a une année chargée comme scénariste. Elle a coécrit la série Chaos, de Josélito Michaud, qui sera sur Club illico cet automne. Elle adapte également sa pièce théâtrale solo Sauver des vies en long métrage.

Comédienne de formation, elle confie avoir commencé à écrire après sa sortie de l’école, « par nécessité ». « Mais je suis chanceuse, parce que j’adore ça. Je ne le fais pas par dépit », dit-elle.

Si elle rêve un jour d’écrire une série d’enquêtes, Pascale Renaud-Hébert ne cache pas qu’elle aimerait jouer plus. Ce premier rôle d’importance dans M’entends-tu ? lui a ouvert des portes. « Je fais plus d’auditions, se réjouit-elle. Ce rôle va m’avoir donné confiance en moi comme comédienne. »

► Le dernier épisode de M’entends-tu ? est diffusé mardi soir, 21 h, à Télé-Québec.