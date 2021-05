25 ans de Prestige

Photo courtoisie

Le magazine Prestige de Québec célèbre ce mois-ci son 25e anniversaire en offrant une édition spéciale consacrée au courage et à la persévérance en affaires. Dans ce numéro anniversaire, vous pourrez lire plusieurs histoires inspirantes de gens d’affaires, en commençant par celle du magazine Prestige. Les cofondateurs, Denys et Pierre Paul‐Hus, y racontent les débuts modestes du cité magazine, qui a ensuite gagné en notoriété dans la grande région de Québec. Victime de la crise des médias en 2016 et plus récemment de la pandémie, Prestige a connu des moments plus difficiles, mais le fort sentiment d’appartenance des lecteurs et des annonceurs, développé pendant toutes ces années, laisse entrevoir l’avenir avec optimisme. L’édition spéciale 25e anniversaire sera distribuée dès aujourd’hui à Québec et Lévis. Le magazine en version virtuelle est également en ligne sur magazineprestige.com ainsi que sur PressReader. Sur la photo, Denys et Pierre Paul-Hus, cofondateurs du magazine Prestige, en compagnie de Marie-Josée Turcotte, éditrice, devant la page couverture de l’édition 25e anniversaire.

Oser. Bouger. Persévérer

Photo courtoisie

Motivaction Jeunesse, qui a pour mission de prévenir le décrochage scolaire, la sédentarité et la délinquance chez les jeunes des milieux défavorisés et de contribuer à l’intégration des jeunes immigrants grâce à des activités sportives, de plein air et en leur faisant vivre des expériences signifiantes, vous propose, pour une 2e année, de relever le Défi 55, cette fois du 26 au 30 mai. Cette année, toute l’équipe de Motivaction Jeunesse sera mobilisée pour relever son défi et vous sollicite à en faire autant soit en tant que participant, soit en tant qu’ambassadeur. Le Défi est de parcourir de 5 à 55 km, pendant la période retenue, à la marche, à la course ou à vélo. L’Objectif : amasser 55 000 $. Tous les détails sur motivactionjeunesse.com, à l’onglet événements. Sur la photo, de gauche à droite : le boxeur Eric Martel Bahoeli et Luc Richer, directeur général de Motivaction Jeunesse.

Jour 2 de la retraite

Photo courtoisie

Depuis hier, le 10 mai, Sylvain Chabot (photo), de Saint-Charles-de-Bellechasse, est officiellement à la retraite après 44 ans de loyaux services à titre de livreur et homme de maintenance pour la pharmacie Proxim, pharmacie affiliée à Genois et Ruel, de l’avenue Royale Ouest, à Saint-Charles. Aux dires de ses collègues de travail, Sylvain est un homme très agréable à côtoyer et bourré de talents. Ses projets ? La photo nous donne une bonne idée de sa passion : la pêche, avec un bon cigare. D’ailleurs, Sylvain siège au conseil d’administration du club de pêche Beaurivage. Bonne retraite, Sylvain.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 11 mai 2006. Le rêve de Jérémy Gabriel, atteint d’un syndrome rare, se réalise. Le jeune Québécois chante dans la salle Clementin, au Vatican, devant le pape Benoît XVI. Il était accompagné de ses parents et du cardinal Marc Ouellet, archevêque de Québec.

Anniversaires

Photo courtoisie

Annie Laliberté (photo), directrice générale et copropriétaire de Beauport Hyundai, directrice générale/associée, Genesis de Québec... Patrick Gosselin, président de Force G Communications... Brad Marchand, attaquant des Bruins de Boston de la LNH, 33 ans... Ima, chanteuse québécoise, 43 ans... Laetitia Casta, actrice française et mannequin, 43 ans... Pascal Dufresne, entraîneur-chef de l’équipe de hockey féminin des Titans du Cégep Limoilou, 47 ans... Dany Dubé, instructeur, analyste et chroniqueur de hockey, 60 ans... Gildor Roy, comédien, chanteur country et animateur, 61 ans... Renaud, chanteur français, 69 ans... Plume Latraverse, chanteur québécois, 75 ans... Nancy Greene, skieuse canadienne, 78 ans... Eric Burdon, chanteur britannique de blues rock (The Animals), 80 ans.

Disparus

Photos courtoisie

Le 11 mai 2020 : Jean Nichol (photo de gauche), 76 ans, de son vrai nom Louis Simoneau, chanteur, parolier et interprète québécois (Oh Lady Mary)... 2020 : Jerry Stiller (photo), 92 ans, connu notamment pour la série Seinfeld et père de l’acteur Ben Stiller... 2019 : Fernand Butch Houle (assurances), de Sainte-Foy, 90 ans, qui a porté les couleurs des As pendant trois saisons de 1952 à 1956... 2016 : Katherine Dunn, 70 ans, romancière, journaliste, critique littéraire et poétesse américaine... 2014 : Barbara Knudson, 86 ans, actrice américaine... 2011 : Manuel Maître, 85 ans, journaliste québécois d’origine champenoise, pilier du Mouvement parlons mieux... 2006 : Floyd Patterson, 71 ans, ex-champion boxeur poids lourds américain... 1985 : Chester Gould, 84 ans, bédéiste américain... 1981 : Bob Marley, 36 ans, auteur-compositeur-interprète, chanteur et musicien jamaïcain...