Grève de 48 heures dans une majorité de cégeps

Environ 15 000 enseignants provenant d’une majorité de cégeps de la province déclencheront une grève de 48 heures mardi midi pour mettre de la pression dans leurs négociations en cours avec le gouvernement Legault pour le renouvellement de leur convention collective.

Ces profs proviennent de 45 syndicats locaux qui sont affiliés à la Confédération des syndicats nationaux (CSN). Dans la région de Québec, ce débrayage touche les cégeps Garneau, Limoilou et Lévis-Lauzon alors que la session d’examens s’amorce dans certains établissements.

«Ce n’est pas de gaieté de cœur qu’on fait ça, on le sait que ça dérange et c’est clair que ç’a un effet sur les étudiants», laisse tomber Yves de Repentigny, président de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).

Après 18 mois de négociations, les profs de cégep ont toutefois dû se résoudre à en arriver là dans l’espoir de faire avancer la négociation, affirme M. de Repentigny. «Ça fait trois fois que le gouvernement nous redépose à peu près les mêmes offres, en changeant quelques virgules», lance-t-il.

Les enseignants de cégeps réclament de meilleures conditions d’enseignement, ce qui aurait un impact direct sur les conditions d’apprentissage des étudiants, fait valoir la FNEEQ dans un contexte où le nombre d’élèves à besoins particuliers a explosé au cours des dernières années dans le réseau collégial.

Au cabinet de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, on invite les syndicats à poursuivre leurs travaux aux tables de négociation, tout en se montrant confiant sur l'avancement des discussions.