Le Festif de Baie-Saint-Paul en «édition de type COVID»

Le directeur général du Festif de Baie-Saint-Paul, Clément Turgeon, qui dévoilera sa programmation mercredi, a décidé d’être optimiste en organisant l’édition 2021 sans savoir si elle pourra réellement avoir lieu cet été.

«On présente une édition de type COVID-19, c’est-à-dire une édition adaptée aux limites sanitaires, où on serait capables de moduler, de s’accorder», a-t-il indiqué en entrevue à QUB radio.

Toujours en essayant de s’adapter, la programmation qui été finalisée lundi, à la dernière minute, sera entièrement québécoise.

«Habituellement, on a des artistes américains et européens qu’on ne pouvait pas programmer cette année en raison des enjeux des frontières. Le festival va se tenir sur 5 jours au lieu de 3 pour essayer d’avoir moins de gens en même temps. On vend beaucoup de billets aux gens de Charlevoix. On leur réserve 50% des billets pour justement éviter de se mettre à risque», a-t-il expliqué.

Pour l’instant, le festival ne demandera pas de preuve de vaccination. «Notre contrôle de risque, on le fait plus avec la présence de nos équipes COVID sur le terrain», a partagé le directeur général.

Le Festif se tiendra du 21 au 25 juillet 2021.

- Avec Florence Lamoureux, Agence QMI