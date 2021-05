Mairie de Québec: l'annonce de la candidature de Marie-Josée Savard se fera mercredi

L’annonce officielle de la candidature de Marie-Josée Savard à la mairie de Québec doit être faite mercredi matin.

Dans son édition de mardi, Le Journal mentionnait déjà que tout indiquait que la vice-présidente du comité exécutif prendrait la tête du parti du maire et que l’annonce en serait faite cette semaine, possiblement mercredi.

On ne sait toujours pas s'il est prévu que le maire Labeaume prenne part à cette annonce, mais, comme il s’agit de la désignation de sa dauphine, on peut vraisemblablement penser que ce sera le cas. Chose certaine, l’annonce sera faite de façon virtuelle, à cause des mesures sanitaires qui sont toujours en vigueur dans la Capitale-Nationale, classée zone rouge par la Santé publique.

Les noms de domaine www.equipesavard.ca et www.equipesavard.com ont d’ores et déjà été réservés sur internet, ce qui laisse présager un changement de nom imminent. Équipe Labeaume deviendrait ainsi Équipe Savard. L'un des principaux enjeux sera désormais de savoir si les actuels conseillers municipaux d’Équipe Labeaume se rallieront au choix de la dauphine.