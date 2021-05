Maxime Comtois a éclos chez les Ducks cette saison

Même si la saison des Ducks peut être considérée comme un échec, il n’y a pas seulement que du négatif à Anaheim.

L’un des éléments pouvant mettre un certain baume sur le cœur des partisans et des dirigeants de l’équipe est l’émergence de Maxime Comtois.

Durant sa campagne 2020-2021, sa deuxième complète chez les professionnels, le Québécois a récolté 16 buts et 17 mentions d’aide pour un total de 33 points en 55 parties. En plus des statistiques, Comtois a démontré à ses patrons qu’il pouvait faire le boulot sur les deux premières unités en attaque des siens.

«J’ai monté une grande marche cette saison, a analysé l’ailier lundi, au cours du bilan de fin de saison des Ducks. Je pense que l’un des éléments les plus importants a été la constance. Je trouve avoir fait du bon boulot à ce chapitre.»

L’importance des objectifs

Afin d’expliquer ses récents succès, Comtois a raconté qu’il s’était fixé plusieurs objectifs avant le début de la saison.

«Je suis arrivé avec des objectifs pour l’année et je les ai tous atteints», a-t-il fièrement dit.

«Je pense que cela aide à la motivation parfois, surtout lors d’une saison qui ne se déroule pas comme nous le souhaiterions, a ajouté celui dont l’équipe a pris le dernier rang de la section Ouest. J’ai fait un bon travail en me motivant avec de petits objectifs.»

Avec Zegras et Terry

En fin de campagne, Comtois jouait sur le premier trio des Ducks avec Troy Terry et un certain Trevor Zegras. Les deux jeunes hommes, qui ont respectivement 23 et 20 ans, sont considérés comme le futur de l’organisation.

«Ce sont des joueurs avec qui il est facile de jouer, a exprimé le natif de Longueuil. C’est fou, parce qu’ils sont en mesure de faire tout ce qu’ils désirent sur la patinoire. La rondelle finit toujours par les trouver. Ils sont immensément talentueux.»

En le plaçant avec ces habiles patineurs, les dirigeants des Ducks démontrent que Comtois fait aussi partie du groupe sur qui l’équipe californienne compte pour renouer avec le succès. Cette marque de confiance a clairement eu un effet sur le patineur de 22 ans.

«J’aime inscrire des buts et amasser des points. J’aime aider mon équipe à remporter des matchs. À toutes mes présences sur la glace, je suis là pour toucher la cible. Je crois que je peux le faire et c’est à moi de le faire avec constance», a conclu Comtois.

