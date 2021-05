Padres: Fernando Tatis fils a contracté la COVID-19

Mauvaise nouvelle pour les Padres de San Diego: le nom de leur jeune vedette Fernando Tatis fils été placé, sur la liste des blessés de l’équipe, mardi après-midi, puisqu'il a obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

Le gérant Jayce Tingler a confirmé le tout, précisant que Tatis fils n’avait aucun symptôme. Deux autres joueurs des Padres, soit Jurickson Profar et Jorge Mateo, se retrouvent également à l’écart du jeu puisqu’ils ont eu des contacts étroits avec le malade.

«Naturellement, vous avez un petit coup de poing dans l’estomac, a imagé Tingler, selon le site officiel du baseball majeur. Premièrement, vous voulez être certain dans cette situation: Tatis se sent-il bien? C'était bon de le voir sur FaceTime, et il se sent bien. Mais tu sais qu'il est écrasé à l'intérieur, mentalement.»

En 26 matchs cette saison, Tatis fils a été limité à une moyenne au bâton de ,240. Il a néanmoins réussi neuf circuits et sept buts volés.

Les Giants en contrôle

Les Padres, tout comme les Dodgers de Los Angeles, poursuivent leurs efforts pour rattraper les surprenants Giants de San Francisco au sommet de la section Ouest dans la Nationale.

Les Giants (22-14) étaient justement en action dans la journée de mardi, ayant reçu la visite des Rangers du Texas, à San Francisco.

Menés par leur partant Logan Webb, les Giants ont signé un gain de 4 à 2. L’artilleur a œuvré pendant six manches, permis deux points mérités sur trois frappes en lieu sûr et retiré 10 adversaires sur des prises. Le droitier de 24 ans a ainsi obtenu sa deuxième victoire de la présente campagne. C’est Jake McGee qui a enregistré le sauvetage.

Offensivement, les vainqueurs ont amassé leurs deux premiers points lors de la première manche. Ceux-ci ont été produits par un double de Mike Yastrzemski et un simple de Brandon Belt. Cinq engagements plus tard, Evan Longoria et Brandon Crawford ont bénéficié d’une erreur du joueur de troisième coussin pour fouler la plaque.

Dans la défaite, David Dahl a réussi sa troisième longue balle de la saison.