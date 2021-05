Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 11 mai:

De toutes nos forces

Ce drame sportif français s’articule autour de Julien, un adolescent qui, pour se rapprocher de son père, autrefois athlète, veut concourir avec lui dans une épreuve des plus difficiles: le triathlon Ironman de Nice. Ils vont s’épauler pour tisser des liens plus forts.

Mardi, 10 h, MOI ET CIE.

Buddy contre Duff

Eau et gâteau ne font généralement pas bon ménage. Mais tout est sur le point de changer, car Buddy et Duff vont relever un défi colossal: créer des gâteaux s’insérant parfaitement dans un monde sous-marin. À la demande de l’actrice Isabella Gomez, ils vont agrémenter une fête à l’Aquarium du Pacifique.

Mardi, 19 h, Zeste.

Criminel

Afin de sauver le monde gravement en danger, la CIA transfère les souvenirs, les secrets et les habiletés d’un de ses regrettés agents dans le cerveau d’un homme destiné à la peine de mort. Suspense porté par plusieurs stars, dont Kevin Costner, Ryan Reynolds et Gal Gadot.

Mardi, 19 h 30, addikTV.

Architectes des temps anciens

Ce documentaire du National Geographic s’intéresse aux imposants monuments qui sont passés à l’histoire et dont on parle encore. Plus particulièrement, il s’attarde aux secrets de ceux qui les ont bâtis. Des scientifiques se prêtent au jeu de découvrir les mystères que ces célèbres réalisations abritent.

Mardi, 20 h, Télé-Québec.

Escouade 99

Quelle est la soirée la plus achalandée de l’année au poste? Celle de l’Halloween. Au moment où il enquête sur un réseau de trafic de drogue, Charles se donne pour mission d’intéresser Fanny à cette fête costumée. De son côté, Max s’est mis en tête de voler la médaille d’honneur du commandant.

Mardi, 21 h, TVA.

La trève

Début de la série criminelle belge mettant en vedette l’inspecteur Yoann Peeters. Ce veuf fortement ébranlé par la perte de son épouse met le cap sur son village d’enfance afin de s’y établir. Mais il doit vite faire une croix sur la quiétude, car un corps est retrouvé dans une rivière.

Mardi, 22 h, TV5.

Sexe + Techno

Les relations amoureuses peuvent-elles s’amorcer et se développer grâce aux diverses possibilités de la technologie? Qu’en est-il de l’art des rencontres dans cette époque où les connexions peuvent s’établir instantanément? Et, surtout, peut-on espérer des liens qui traverseront les années?

Mardi, 23 h, Unis TV.