Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 12 mai:

«Coroner»

Rediffusion de la première saison de la série criminelle canadienne dont le rôle-titre est défendu par Serinda Swan, aux côtés d’Éric Bruneau. Le premier décès auquel Jenny Cooper doit faire face en raison de ses nouvelles responsabilités vient l’ébranler, car il s’agit de celui d’un adolescent.

Mercredi, 13 h, addikTV.

«À bord du Darjeeling Limited»

Un an après la mort de leur père, Francis (Owen Wilson), Peter (Adrien Brody) et Jack (Jason Schwartzman) sont mûrs pour ressouder leurs liens fraternels. Et rien de mieux qu’un voyage en Inde à bord d’un train pour y parvenir... Pas vrai? Une comédie dramatique signée Wes Anderson.

Mercredi, 13 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Station 19»

La troisième saison de la série ne perd pas de temps pour plonger dans l’action. Les pompiers de la caserne 19 à Seattle en ont plein les bras avec une voiture qui fonce dans le bar de Joe ainsi qu’un sauvetage visant à sauver Ben et Pruitt.

Mercredi, 20 h, Séries Plus.

«Le diable s’habille en Prada»

Meryl Streep et Anne Hathaway s’en donnent à coeur joie au générique de cette comédie dramatique qui voit la première jouer à la rédactrice en chef tyrannique d’un magazine de mode et la deuxième défendre son rôle d’assistante devant à tout prix s’adapter. Aussi avec Stanley Tucci et Emily Blunt.

Mercredi, 20 h, Prise 2.

«Simon Gouache»

Avec son premier «one-man show», l’humoriste Simon Gouache a décidé de faire les présentations en grand. Sur scène, il livre des textes où il ne fait pas qu’énumérer ses forces : il présente aussi sans gêne ses faiblesses. Faisant preuve d’une grande transparence, il se moque avec plaisir de lui-même.

Mercredi, 21 h, TVA.

«Homophobie dans le monde, aux racines de la haine»

Ce documentaire choc revient à peine deux ans en arrière. Pourtant, le constat est frappant quand on parle d’homosexualité, car 71 pays imposaient des sanctions aux homosexuels. Pire encore: huit d’entre eux avaient décidé de les punir en appliquant la peine de mort.

Mercredi, 22 h, TV5.

«Les meilleures choses»

Coup d’envoi de la comédie dramatique qui place une mère de famille dans un quotidien chargé de défis. Devant élever seule ses trois filles à la suite d’un divorce, Sam Fox (Pamela Adlon) continue de mener sa carrière d’actrice à Hollywood. Diffusion des deux premiers épisodes.

Mercredi, 23 h, ELLE Fictions.