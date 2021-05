Safia Nolin a choisi de sauver sa peau

Ce dimanche, Safia Nolin a refusé de participer à Tout le monde en parle, l’émission à laquelle toutes les vedettes aspirent être invitées. Pourquoi ? Pour sauver sa peau.

Parce que même si elle y avait reçu un accueil respectueux et positif, elle en serait ressortie avec une cible dans le dos.

Les machines à haine

C’est devenu un euphémisme de parler de haine sur les réseaux sociaux. Que ce soit une évolution naturelle du phénomène des algorithmes ou une déformation causée par la pandémie, plus le temps passe, plus les Facebook et Instagram de ce monde deviennent des bourbiers nauséabonds.

Safia Nolin en était déjà témoin depuis son émergence dans l’œil du public. Sa dénonciation des comportements de Maripier Morin n’a fait que lui attirer plus de haine.

Qu’on se scandalise que des accusations soient lancées anonymement sur les réseaux sociaux, j’en suis. Les dénonciations anonymes ouvrent la porte à trop de dérives. Personne ne devrait pouvoir, mais surtout ne devrait devoir se faire justice soi-même.

Mais Safia Nolin a dénoncé à visage découvert. Maripier Morin a avoué. On sait de quel côté se trouve la victime. Pourquoi donc faut-il qu’elle soit insultée, ridiculisée et dégradée avec autant d’acharnement ?

On peut faire tout un débat sur le choix de TLMEP d’accorder une place à Maripier Morin, mais si l’on part de la prémisse que l’émission souhaite inviter ceux dont « tout le monde parle », c’était plutôt un coup fumant.

Je comprends madame Nolin d’avoir voulu éviter une nouvelle vague de haine. Ce n’est pas parce qu’elle vit dans l’œil du public qu’elle doit être traitée en animal de cirque. Personne n’a la couenne assez dure pour ne pas ressentir les attaques vicieuses et les violences sans nom qui lui sont destinées.

Safia Nolin a fait le bon choix en disant non, elle a choisi de sauver sa peau. Respect.