Équipe Québec: un casse-tête au camp d’entraînement

Le camp d’entraînement d’Équipe Québec n’est pas encore commencé et voilà déjà le gérant Patrick Scalabrini face à un casse-tête avec un alignement chamboulé dans les derniers jours et qui le sera encore plus dans les deux prochaines semaines à parcourir les États-Unis.

Scalabrini se trouve dans la région du lac Érié, en Ohio, où il a épié nombre de joueurs lors d’un camp d’évaluation tenu sur deux jours.

L’Équipe Québec, qui regroupe des joueurs des Capitales de Québec et des Aigles de Trois-Rivières, a perdu des plumes avant même le début du camp d’entraînement, samedi.

L’ancien voltigeur des Jays, Dalton Pompey, et l’artilleur, Daniel Procopio, ont signé des ententes dans le baseball affilié. D’autres morceaux importants, soit Jesse Hodges (Canada), Jeffry Parra (République dominicaine), Ruben Castro (Porto Rico) de même que Mitch Neunborn (Australie) rejoindront leurs pays respectifs dans le but de prendre part aux préqualifications olympiques à venir.

Il y a aussi le voltigeur Jhalan Jackson qui ne se pointera pas à l’heure au camp.

«Il y a pas mal de monde là-dedans qu’on s’attend à revoir quelque part en juin, mais pour l’instant, ça amène tout un mal de tête. La dernière semaine a frappé fort», a souligné Scalabrini.

Nouveaux venus

Mince consolation, Équipe Québec détenait le premier choix, mardi, au repêchage de la Ligue Frontier. Scalabrini en a profité pour sélectionner le lanceur et ancien joueur de position Nick Horvath.

Il avait été repêché par les Orioles de Baltimore en 25e ronde de l’encan de 2018.

«C’est un lanceur gaucher qui a amassé de bons chiffres dans les mineures. Je pourrai aussi l’utiliser comme joueur d’utilité au besoin», a mentionné Scalabrini.

Ce dernier a complété les emplettes en misant sur deux receveurs en Jorge Gutierez, un ancien de l’Université Lamar ainsi que le Vénézuélien Miguel Molina. Il donnera aussi une opportunité au premier-but format géant Dane Tofteland (6 pi 4 po, 250 lb).

Un camp différent

Les joueurs, au nombre d’une trentaine, rejoindront Scalabrini vendredi chez les Valleycats de Tri-City, dans l’État de New York.

Le camp commencera le lendemain et dès dimanche, un match préparatoire aura lieu contre les Wild Things de Washington, en Pennsylvanie.

«D’habitude, je garde les effectifs au minimum pendant le camp d’entraînement parce que je n’aime pas avoir à libérer des joueurs. Après la saison 2019 décevante des Capitales et la saison 2020 qui n’a pas été jouée, je me suis permis d’amener plus de monde. Il y a beaucoup de jobs qui vont se perdre et se gagner au camp. C’est la vie et les gars sont avertis», a prévenu l’instructeur.

Son équipe terminera le camp d’entraînement dans l’Illinois, où la saison prendra son envol le 27 mai face aux Grizzlies de Gateway.