Séries de la LNH: une grande première floridienne

Le Lightning a joint la LNH en 1992, tandis que les Panthers donnaient leurs premiers coups de patin dans le grand circuit la saison suivante. Les voisins de la Floride s’apprêtent à vivre une grande première, eux qui n’ont jamais croisé le fer en séries éliminatoires.

Vingt-sept années à donner du coude et, pourtant, jamais de grand bal printanier ensemble! Il faut dire que les Panthers n’ont pas aidé la cause en figurant en séries seulement six fois dans leur histoire. Voilà que l’anomalie est corrigée.

«Ce sera la toute première fois qu’on joue contre eux en séries même si on est dans la même division, donc c’est quand même spécial. On n’est clairement pas deux équipes qui s’aiment et les gars sont excités d’avoir cette opportunité», a mentionné Mathieu Joseph, du Lightning, qui s’attend à quelques taloches de part et d’autre.

D’ailleurs, il a lui-même reçu un coup de bâton en plein visage lors de sa première présence historique sur la patinoire, lundi soir, face aux Panthers, héritant de quelques points de suture en souvenir.

«On est déjà tannés de se voir, donc ça risque d’être une excellente série. Partout dans la ligue, le fait qu’il y ait eu autant de matchs cette saison contre les mêmes équipes, c’est devenu un peu redondant. On en vient à connaître tout des autres équipes, que ce soit les stratégies, le temps de glace de chaque joueur, comment fonctionnent les coachs et les gardiens de but. C’est là qu’on va voir quelle équipe s’est le mieux adaptée. Ce sera une série vraiment intense», croit l’auteur de 19 points cette saison.

La fatigue

Ce n’est pas nouveau. Quand les séries débutent, chaque équipe traîne fatigue et bobos au sein des troupes.

C’est particulièrement le cas ce printemps après un calendrier condensé, sans compter que le Lightning a été jusqu’au bout la saison dernière en remportant la coupe Stanley.

«Je pense que toutes les équipes sont pas mal fatiguées. Le fait qu’on ait quelques jours sans jouer va faire du bien. Il y a eu beaucoup de blessures partout dans la ligue cette saison. Ça démontre qu’il est difficile de jouer un sport aussi intense, rapide et physique en peu de jours. On va voir qui va en vouloir le plus durant les séries.»

Les Panthers ont montré un dossier de 5-2-1 face au Lightning cette saison, mais les représentants de Tampa devraient recevoir du renfort apprécié avec les retours anticipés de Nikita Kucherov et de Steven Stamkos.