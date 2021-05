Une quarantaine de personnalités honorées par Québec

Une quarantaine de personnalités issues de tous les milieux, des arts aux sciences en passant par les affaires ou les sports, seront honorées par Québec en juin prochain.

Notamment, le sociologue Guy Rocher, l'un des grands idéologues de la Révolution tranquille aujourd'hui âgé de 97 ans, sera promu au titre de grand officier de l'Ordre du Québec, devenant ainsi le 112e récipiendaire du plus grand honneur que peut décerner l'État québécois.

M. Rocher est notamment connu pour son rôle de commissaire au sein de la Commission Parent, qui a mené à la création du ministère de l'Éducation dans les années 1960, ainsi que pour son rôle de sous-ministre et son apport au développement de la sociologie au Québec.

En outre, 13 personnalités, dont l'astronaute David St-Jacques, le cinéaste Jean-Marc Vallée et la président et chef de la direction d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, seront intronisés à titre d'officier de l'Ordre du Québec.

Enfin, 21 chevaliers rejoindront les rangs de l'Ordre du Québec, incluant la chef d'antenne de TVA Nouvelles Sophie Thibault, l'actrice Louise Latraverse et l'ancien boxeur et acteur communautaire Ali Nestor.

«Si vous êtes honorés, aujourd'hui, c'est parce que le peuple québécois voit en vous la marque de l'excellence et qu'il reconnait votre apport grandiose à notre société. Je vous félicite pour votre cœur à l'ouvrage, votre implication soutenue et vos précieux talents. Votre lumière fait rayonner, encore et toujours, notre si belle province», a commenté par communiqué le premier ministre François Legault, en remerciant les lauréats pour leur «inspirante et colossale contribution».

Au total, 43 personnalités seront honorées lors de la cérémonie qui se tiendra virtuellement le 22 juin. Celle-ci permettra aussi de remettre leur distinction à des lauréats passés qui ne l'ont pas encore reçue, comme le joueur des Chiefs de Kansas City et médecin Laurent Duvernay-Tardif ou le cinéaste Denis Villeneuve.

Ces nouveaux membres s'ajouteront aux 1010 Québécois et 73 personnalités étrangères qui ont déjà été nommées chevalier, officier ou grand officier de l'Ordre du Québec.

La liste des récipiendaire

Grand officier:

- Guy Rocher (promotion)

Officier:

- Renaldo Battista

- Ivan Bernier

- Guy Breton

- Sophie Brochu

- Brian Bronfman

- Louise Caouette-Laberge

- Fernand Dansereau

- Jean-Pierre Ménard

- Serge Ménard

- Suzanne Sauvage

- David Saint-Jacques

- Jean-Marc Vallée

- Jean-P. Vézina

Chevalier:

- M. Steve Barakatt

- Louis Bernatchez

- Charles Binamé

- Marcel Boyer

- Madeleine Careau

- Guillaume Côté

- Mario Cyr

- Gaston Déry

- Claire Deschênes

- Johanne Elsener

- Anne-Marie Hubert

- Florence Junca-Adenot

- Louise Latraverse

- Andrew Molson

- Ali Nestor

- Michèle Ouimet

- Morag Park

- Claude Provencher

- Jennifer Stoddart

- Sophie Thibault

- Sylvie Vachon