Capitale-Nationale: les accidents de la route mortels ont diminué de moitié

Les accidents de la route mortels ont diminué de plus de la moitié dans la Capitale-Nationale, avec 12 décès en 2020 contre 26 en 2019. C’est la plus importante diminution en nombre parmi les régions du Québec.

Les Laurentides suivent de près, avec 11 décès de moins que l’année précédente, une diminution de près de 30 %.

Il convient de mentionner qu’avec 12 décès, la Capitale-Nationale est en meilleure posture que plusieurs régions moins populeuses. Laval, la Côte-Nord, le Nord-du-Québec et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine sont les seules régions à compter moins d’une dizaine d’accidents mortels chacune.

En pourcentage aussi, Québec fait bonne figure : il est question d’une diminution de 53,8 % par rapport à l’année précédente.

Seule la région de Laval devance Québec, avec une baisse de 77,8 % des accidents mortels, passés de 9 à 2.

À titre de comparaison, les accidents mortels ont augmenté de 2,7 % dans tout le Québec, d’après le plus récent bilan routier annuel de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), dévoilé mercredi.

Sur une plus longue période, soit entre 2015 et 2019, les accidents mortels ont aussi diminué de 51,2 % dans la Capitale-Nationale, ce qui la place au 3e rang des plus importantes baisses en pourcentage, derrière le Nord-du-Québec (-56,5 %) et Laval (-73,7 %).

Plus de morts, moins de blessés

Si le nombre d’accidents sur les routes du Québec a diminué en temps de pandémie, ils ont été plus mortels. En effet, on déplore 9 décès supplémentaires en 2020, pour un total de 340.

Au contraire, le nombre de blessés a fléchi de 30,3 % par rapport à 2019, ce qui représente 10 617 personnes accidentées de moins. Parmi les 24 471 blessés en 2020, 1165 l’étaient gravement.

C’est en mars, avril et mai 2020 que les baisses d’accidents les plus importantes ont été observées, soit durant le confinement.

Vitesse et ceinture

« En 2020, il y a eu moins de drames humains sur les routes, mais je reste préoccupée des effets qu’aura eus la pandémie sur les comportements des usagers, puisque 80 % des accidents sont liés aux comportements », a commenté la présidente et chef de la direction de la SAAQ, Nathalie Tremblay.

La surreprésentation de la vitesse dans les accidents graves et mortels et le non-port de la ceinture dans les accidents mortels inquiètent notamment la SAAQ. Plus du tiers des conducteurs ou passagers qui sont morts ne portaient pas leur ceinture de sécurité, contre 21 % en 2019.

– Avec l’Agence QMI

