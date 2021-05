COVID-19 : la communauté LGBTQ+ du Saguenay à bout de souffle

Les organismes québécois LGBTQ+ ont été forcés de revoir leurs services de soutien en raison de la pandémie, mais croulent toujours sous les appels d’aide plus d’un an après le début de la crise.

À Saguenay, l’organisme Diversité 02 signale une hausse de 70 % des appels de la part de personnes en questionnement identitaire. L’augmentation des demandes d’aide inquiète le directeur général, Daniel Gosselin, qui peine à répondre à la demande. L’organisme couvre à lui seul l’ensemble du territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui compte une cinquantaine de municipalités.

En temps normal, l’organisme reçoit des demandes d’aides pour l’accompagnement des personnes LGBTQ+ qui désirent entamer une transition identitaire. L’organisme vient aussi en aide aux personnes de la communauté qui vivent des situations de pauvreté ou de violence conjugale.

«Ce qui est le plus difficile, c'est de voir des gens qui sont vraiment dans le besoin, des personnes qui veulent entamer un processus d’affirmation de soi et de dire non à la personne car je n’ai pas le temps et non, je n’ai pas les ressources nécessaires», déplore M. Gosselin.

Il confie que ses efforts pour obtenir du financement de la part du gouvernement du Québec ont miné son moral au travail. Faute de revenus, il dit avoir été forcé de réduire ses effectifs de travail, quitte à être le seul employé chez Diversité 02.

«Ça devient lourd pour les directeurs généraux de faire des demandes de subvention, d’être toujours dans l’aspect financier et l’aspect gestion alors qu’on sait que nos membres, nos utilisateurs ont des besoins criants [...]», soutient-il.

Afin de répondre à la demande toujours croissante, l’organisme a rajusté ses services de soutien pour la communauté LGBTQ+. Plusieurs activités en ligne ont notamment été organisées pour briser l’isolement social que peuvent vivre les personnes de la communauté.

«On a organisé une causerie avec l’auteur Michel Marc Bouchard. C'était vraiment intéressant, on a parlé justement de littérature au niveau de la communauté LGBT. On a organisé plusieurs groupes de discussion. On a organisé un show virtuel en ligne avec notre drag queen locale. On a essayé de mettre des festivités dans les rencontres et dans les activités qu’on a offertes», explique Daniel Gosselin.

L’organisme Diversité 02 n’est pas le seul à être affecté par la pandémie. Selon le conseil québécois LGBT, les organismes LGBTQ+ du Québec connaissent une hausse de 30 % de la demande dans les services en santé mentale.

«Les organismes [LGBTQ+ au Québec] sont vraiment à bout de souffle. Ils ont passé l’année à s’adapter, se réadapter, à devoir être créatifs même pour avoir des fonds d’urgence pour déposer des projets alors que juste offrir les services qui sont à la base de leur mission, ils ont du mal à le faire», déplore la directrice générale du Conseil québécois LGBT, Ariane Marchand Labelle.

Sur le site web du Conseil, on peut lire que les principaux motifs de consultations des personnes LGBTQ+ en temps de pandémie comprennent les problèmes de santé mentale, tels que l’anxiété et l’isolement social.

«J’ai l’impression qu’on a encore de la misère au Québec à prendre en compte que notre population est touchée de façon beaucoup plus intense que la population en général. Il n’y a pas eu d’actions pour répondre à cette problématique-là», dénonce Mme Marchand Labelle.

Dans une étude pancanadienne publiée en 2020 par l’organisation Egale Canada, 42 % des répondants LGBTQ+ signalent des impacts significatifs sur leur santé mentale dans la situation actuelle comparativement à 30 % des personnes non LGBTQ+.