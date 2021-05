Des cliniques de vaccination sans rendez-vous au Cégep de la Gaspésie et des Îles

La vaccination contre la COVID-19 va bon train en Gaspésie. Le réseau de la santé va même déployer des cliniques sans rendez-vous dans deux campus du cégep de la région au cours des prochains jours.

Ces cliniques se dérouleront vendredi 14 mai et lundi 17 mai aux campus de Gaspé et de Carleton-sur-Mer du Cégep de la Gaspésie et des Îles.

La vaccination est réservée aux étudiants et au personnel de l’établissement. Les professionnels du CISSS de la Gaspésie administreront les doses du vaccin Moderna. Du personnel du Cégep sera en appui logistique aux équipes.

«Notre rôle, c’est de s’assurer d’avoir toujours des gens qui sont présents pour recevoir les vaccins et qu’il n’y ait pas de temps mort. Alors, s’il s’avérait qu’à un certain moment donné il y ait une affluence un peu plus grande, on a du personnel qui a déjà été ciblé qui vont donner des coupons pour que les gens se présentent un peu plus tard», a affirmé la directrice générale du Cégep de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Yolaine Arseneau.

Selon les dernières données disponibles, la couverture vaccinale pour une première dose s’élève à 52,7 % pour la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

La campagne de vaccination progresse bien.

«L’opération de vaccination est vraiment un succès. Vous savez, si on veut espérer avoir une belle saison touristique normale, ce qu’il faut faire, c’est se faire vacciner le plus rapidement possible», a expliqué Allen Cormier, le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie.