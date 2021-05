Des collants contre la violence conjugale

Une entrepreneure ébranlée par la vague de féminicides a conçu des autocollants pour sensibiliser les Québécois au fléau de la violence conjugale.

Le symbole est clair : un poing fermé est recouvert d’une ligne transversale qui dit « c’est assez », intégré dans un symbole masculin (flèche) ou féminin (croix).

Nathalie Roger, à l’origine de l’initiative, rêve de voir ces autocollants se multiplier sur les pare-chocs des conducteurs de toute la province.

« Je veux que les victimes sachent que tout le Québec les soutient », explique la présidente d’Étiquettes Griffe, qui a elle-même connu la violence psychologique dans sa vie personnelle.

Pour chaque autocollant vendu en ligne, l’entreprise remet 40 % des ventes à la Fondation du Chaînon, le plus grand centre d’hébergement pour femmes du Québec.

Bientôt chez Jean Coutu

En plus de récolter des fonds, ce genre de campagne permet aux automobilistes de manifester publiquement leur soutien à la lutte aux violences conjugales.

« Et plus on voit que les gens soutiennent une cause, plus ça intéresse les autres », souligne Laurence Ratycz, responsable des communications de la Fondation.

« Tout le monde devrait avoir un [autocollant], même les autopatrouilles. Ça renforcerait le message », ajoute Mme Roger.

À ce jour, environ 800 étiquettes ont trouvé preneur. Une entreprise de camionnage qui voyage jusqu’aux États-Unis en a même commandé pour toute sa flotte de véhicules.

Les autocollants contre la violence conjugale seront aussi en vente dans la plupart des pharmacies Jean Coutu à partir du 20 mai à 7,99 $.