Dix duels à surveiller dans le calendrier de la NFL, fraîchement dévoilé

Après le dévoilement, mercredi soir, du calendrier de la prochaine saison dans la NFL, c’est comme si l’automne semblait soudainement à nos portes. Pas question de sauter l’été, mais rien n’empêche de saliver un brin en imaginant une saison où les voyages sportifs pourraient de nouveau être les bienvenus. Sinon, il faudra se contenter du petit écran, mais,chose certaine, plusieurs duels de fort calibre viendront séduire les amateurs du ballon ovale. Voici 10 matchs qu’il sera captivant de surveiller, pour différentes raisons.

1. Cowboys contre Buccaneers – Semaine 1 – 9 septembre

C’est le traditionnel duel d’ouverture du jeudi soir, au domicile des champions en titre, en l’occurrence, les Buccaneers. À première vue, il est facile de se dire que les Cowboys, avec leur rendement très ordinaire depuis quelques années, n’ont pas leur place dans un tel rendez-vous. Ce sera toutefois le retour fort attendu du quart-arrière Dak Prescott, après sa dévastatrice fracture de la cheville droite.

2. Ravens contre Raiders – Semaine 1 – 13 septembre

Pourquoi cibler cet affrontement? Parce que toute la saison dernière, les Raiders s’appelaient bien les Raiders de Las Vegas, mais ils n’ont jamais fait connaissance avec les partisans de leur nouveau royaume. Il y a fort à parier que leur nouveau palace sera bondé de fervents. En quelque sorte, c’est probablement le véritable an 1 dans la ville du vice qui prendra son envol.

3. Buccaneers contre Patriots – Semaine 4 – 3 octobre

Est-ce que ce duel nécessite vraiment une justification dans ce palmarès? Ce sera le grand moment où un certain Tom Brady renouera avec les partisans de la Nouvelle-Angleterre, qu’il a fait vibrer pendant 19 saisons comme quart-arrière partant. Bill Belichick ne l’attendra certainement pas avec des roses. On nous dira toute la semaine que c'est un match comme un autre. N’en croyez rien.

4. Bills contre Chiefs – Semaine 5 – 10 octobre

Place au match revanche de la dernière édition de la finale de la Conférence américaine, en janvier dernier! Un duel épique en perspective, avec deux équipes qui figureront, selon toute logique, parmi les grands favoris pour tout rafler cette année. Josh Allen et Patrick Mahomes sont deux des quarts-arrières les plus électrisants de la nouvelle génération et cette rivalité ne fait que débuter.

5. Chiefs contre Washington – Semaine 6 – 17 octobre

Voilà un duel qui ne semble pas si invitant à première vue. Il risque toutefois de revêtir un savoureux cachet «local» au Québec. Le garde Laurent Duvernay-Tardif sera de retour avec les Chiefs, tandis que le demi de coin Benjamin St-Juste en sera à sa première saison à Washington. Les matchs mettant en vedette deux Québécois sont une denrée rare dans la NFL.

6. Lions contre Rams – Semaine 7 – 24 octobre

Normalement, rien à signaler... sauf cette année! Ces deux équipes ont procédé à l’une des plus importantes transactions de la saison morte en s’échangeant les services de leurs deux quarts-arrières. Jared Goff, aux commandes de l’attaque des Lions, s’amènera dans son ancien domicile, où l’ex-Lion Matthew Stafford détient désormais les clés. Deux athlètes fiers qui voudront bien paraître.

7. Texans contre Cardinals – Semaine 7 – 24 octobre

On ne parle clairement pas ici d’un duel qui risque d’avoir une incidence majeure sur le portrait des séries, mais il aura une odeur de revanche pour deux anciennes grandes vedettes des Texans qui sont passés chez les Cardinals, le receveur DeAndre Hopkins et le joueur de ligne défensive J.J. Watt. Deux ailiers rapprochés québécois, soit Antony Auclair (Texans) et Bruno Labelle (Cardinals), pourraient aussi être de la partie.

8. Packers contre Chiefs – Semaine 9 – 7 novembre

C’est en perspective l’un des duels les plus alléchants de la saison entre deux grosses machines de football, parmi les meilleures équipes de la ligue. Un gros nuage plane toutefois au-dessus de cet affrontement de rêve. La dispute entre le quart-arrière étoile Aaron Rodgers et les Packers forcera-t-elle un divorce acrimonieux? Voilà un dossier à suivre. S’il est en poste face aux Chiefs de Patrick Mahomes, attention!

9. Browns contre Packers – Semaine 16 – 25 décembre

Joyeux Noël! Sans blague, si les Packers et les Browns sont encore à la hauteur des attentes cette saison, il sera difficile de ne pas jeter un œil au téléviseur le 25 décembre pour un match d’une telle qualité. Sans compter qu’à ce stade avancé de la saison, l’impact risque d’être grandiose sur ces deux aspirants sérieux. La défensive des Browns s’annonce métamorphosée cette saison.

10. Jaguars contre Jets – Semaine 16 – 26 décembre

Avant de dégobiller violemment votre dernier repas à la vue de ces deux équipes peu inspirantes, retenez une chose. Il s’agira d’un rare duel entre deux quarts-arrières choisis aux deux premiers rangs d’un même repêchage. Trevor Lawrence a été le premier choix des Jaguars, tandis que Zach Wilson a été l’élu des Jets au deuxième rang. Les deux seront partants à moins d’une catastrophe.