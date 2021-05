La Journée internationale de l’infirmière, célébrée à travers le monde le 12 mai, rappelle l’anniversaire de naissance de Florence Nightingale (12 mai 1820). Chez nous, l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ), qui regroupe plus de 28 000 membres, a célébré la Journée des infirmières et infirmiers auxiliaires sous le thème « Merci du fond du cœur », le 5 mai dernier.

Nouvelle administration généreuse

Depuis décembre 2019, Maxime Coiffure & Esthétique, véritable institution dans le domaine de la coiffure et de l’esthétisme à Québec, appartient à une 3e génération de propriétaires. Malgré trois fermetures en raison de la COVID, ces nouveaux acquéreurs ont fait preuve de générosité envers les moins bien nantis. Bénéficiant d’un large inventaire de produits et conscients que tous ne peuvent pas se procurer des shampoings, revitalisants, produits coiffants de qualité, du maquillage ou encore des produits de soin du visage, les dirigeants de Maxime Coiffure & Esthétique ont offert gracieusement plus de 11 000 $ de produits à différents organismes de Québec, dont L’Archipel d’Entraide et la YWCA. Sur les photos, Jonatan Bérubé (à l’extrême gauche), PDG de Maxime Coiffure & Esthétique, est en compagnie de Carole-Anne Beaulieu et Jocelyn Niquette de L’Archipel d’Entraide (à gauche) et de Katia de Pokomandy-Morin, directrice générale de la YWCA (à droite).

Le roi du blond parfait

L’équipe de Maxime Coiffure & Esthétique compte sur un nouveau venu qui saura faire bénéficier la clientèle de son talent. Mario Gonzalez (photo), Colombien d’origine, est un professionnel de la coiffure reconnu pour son amour de la coloration. On pourrait même lui attribuer le titre de roi du blond parfait. Par ailleurs, Maxime Coiffure & Esthétique a fait appel aux crayons de Marie Dooley afin de concevoir sur mesure les uniformes du personnel.

En souvenir

Le 12 mai 2011. L’homme d’affaires Adrien Gagnon (photo), né à Kamouraska, décède paisiblement, de cause naturelle, à l’âge de 87 ans, à sa résidence de Brossard. Adrien Gagnon est un autodidacte qui se présentait comme un pionnier de la santé naturelle au Québec. Il a d’abord commercialisé des haltères et publié des revues de culturisme. Il a fondé l’entreprise Santé Naturelle A.G. Ltée qui distribue les produits de la marque « Adrien Gagnon ».

Anniversaires

Rami Malek (photo), acteur américain, connu pour son rôle dans la série Mr. Robot et celui du chanteur Freddy Mercury, 40 ans...Christiane Vallée Blanchet, directrice de comptes principale chez Lussier Dale Parizeau (Assurance des entreprises)...Emily VanCamp actrice canadienne (Vengeance), 35 ans...Wilfred LeBouthillier, chanteur, (Star Académie), 43 ans...Mike Weir, golfeur canadien gaucher de la PGA qui a remporté le Tournoi des Maîtres en 2003, 51 ans...Jim Furyk, golfeur américain, 51 ans...Paul Arcand, animateur radio (98,5 FM), 61 ans...Louise Portal, comédienne, actrice et chanteuse, 71 ans...Gérald Boucher, jeune retraité (Passe-partout Bonne chère), 73 ans...Micheline Lanctôt, comédienne actrice et réalisatrice, 74 ans...Michel Fugain, compositeur et interprète, 79 ans...Felipe Alou, gérant des Expos de Montréal de 1992 à 2001, 86 ans.

Disparus

Le 12 mai 2020 : Renée Claude (photo), 80 ans, chanteuse, mais aussi actrice québécoise (Tu trouveras la paix; C’est notre fête aujourd’hui)... 2020 : Michel Piccoli (photo), 94 ans, monument du cinéma français, célèbre pour ses rôles dans Le Mépris, Les choses de la vie ou plus récemment Habemus papam... 2019 : Anatoli Ionov, 79 ans, hockeyeur sur glace soviétique, puis russe, champion aux Jeux olympiques d'hiver de 1968... 2016 : Denis Hardy, 80 ans, député libéral provincial de Terrebonne 1965 à 1966 et de 1970 à 1976... 2015 : John Slater, 63 ans, homme politique canadien... 2014 : Ralph Peduto, 72 ans, acteur et dramaturge américain... 2013 : Kenneth Battelle, 86 ans, coiffeur de Jackie Kennedy et de Marilyn Monroe... 2012 : Eddy Paape, 91 ans, auteur et dessinateur de bande dessinée belge... 2010 : Charlie Francis, 61 ans, l'ancien entraîneur controversé du sprinter canadien Ben Johnson... 2006 : Guy Frenette, 62 ans, prêtre, animateur d’émissions religieuses à la radio et à la télévision... 2005 : Eddie Barclay, 84 ans, producteur français... 2001 : Perry Como, 88 ans, crooner américain.