Les fans de Céline excités de retrouver Las Vegas

Non, les fans de Céline Dion ne sont pas lassés de se rendre à Las Vegas pour voir leur idole. Au contraire, la perspective de la retrouver sur la Strip semble les enchanter au plus haut point.

Présidente des Red Heads, le fan club hyper branché de la star, Line Basbous peut vous le confirmer.

Dès l’annonce, mercredi matin, de cette nouvelle série de concerts de Céline Dion au Resorts World, au Nevada, c’était le festival des notifications sur son téléphone cellulaire.

«Au moment même où je te parle, il y a mon téléphone qui fait ding-ding-ding. Ce sont des conversations du fan-club avec des centaines de personnes à travers le monde qui sont toutes très excitées, mais qui se posent des questions: “Est-ce que tu iras?” “Prend-on le risque?” “Je ne sais pas, j’ai pas encore mes congés”», partage-t-elle avec le représentant du Journal en riant.

Le scoop il y a 15 mois

S’ils sont heureux, les membres des Red Heads ne sont pas tombés en bas de leur chaise en apprenant que la chanteuse renouvelait ses vœux avec Las Vegas. Sur la page Facebook de l’organisation, une photo de Céline avec la mention «Back To Vegas, 2021, Resorts World» avait été publiée en... février 2020.

Il y a 15 mois.

C’est ce qu’on appelle un scoop.

«Nous avons la chance d’avoir pu tisser une toile, à travers les années, qui s’étend et s’étend. Souvent, on a des informations qu’on ne peut pas dévoiler ou qu’on ne peut dire qu’à demi-mot. Dans le cas de son retour à Vegas, on le savait avant même qu’elle ne quitte. C’était bizarre d’assister à la dernière, il y a deux ans, alors que certains d’entre nous savaient que ce n’étaient pas des adieux», mentionne Line Basbous.

La résidence secondaire des fans

Si Las Vegas est la maison de Céline depuis 2003, elle est aussi devenue la résidence secondaire de plusieurs de ses fidèles admirateurs au fil des ans.

Line Basbous raconte que certains d’entre eux ont loué et partagé des appartements à l’année dans la capitale du jeu afin de réduire les coûts lorsqu’ils allaient la voir.

«Il y a des gens qui sont déménagés à Las Vegas et qui y vivent parce qu’ils sont tombés en amour avec cette ville du spectacle qui bouge tout le temps. C’est un point de ralliement. Des gens d’Australie, du Moyen-Orient, tout le monde sait qu’on peut se retrouver à Las Vegas.»

Quelle Céline?

À part l’incertitude entourant les voyages en novembre prochain, une des principales questions qui taraudaient les Red Heads, mercredi, avait trait au contenu de ce nouveau spectacle.

«Nous sommes très curieux», affirme Line Basbous, en signalant que les fans ont tout vécu à Las Vegas.

«Nous avons vécu le spectacle à la Franco Dragone, Cirque du Soleil, grandiose, avec des danseurs. Nous avons vécu le spectacle plutôt classique, toujours grandiose, mais avec grand orchestre et le grand rideau blanc. On a connu Céline dans l’entre-deux, dans le spectaculaire et, en même temps, dans l’intimiste. On a très hâte de savoir la forme que prendra ce retour.»