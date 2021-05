L’Omnium Banque Nationale garde une porte ouverte vers les États-Unis

Tennis Canada a toujours confiance de présenter l’Omnium Banque Nationale à Montréal et Toronto cet été, mais dit avoir tenu des discussions pour déménager l’événement 2021 aux États-Unis en cas de nécessité.

Dans un communiqué émis mercredi, la fédération nationale a fait le point sur la situation concernant la compétition devant avoir lieu du 7 au 15 août. L’élite féminine doit se présenter à Montréal, tandis que le volet masculin se déroulera en principe dans la Ville Reine. Aussi, l’organisation a précisé qu’elle «continue d’avoir des discussions productives avec tous les niveaux de gouvernement au Canada, ainsi qu’avec les circuits ATP et WTA, concernant leurs directives en matière de santé afin de mettre en place des protocoles rigoureux pour tous les participants aux tournois et ainsi assurer la sécurité de tous».

Cependant, ces pourparlers ne garantissent en rien la présence des meilleures raquettes de la planète au pays.

«Nous demeurons confiants qu’il existe encore de multiples options pour que nos tournois puissent avoir lieu à Montréal et à Toronto en août prochain, notamment la diffusion seulement ou l'accueil d'un nombre limité de spectateurs, deux modèles qui ont déjà été planifiés en profondeur», a indiqué Eugène Lapierre, directeur de l’Omnium Banque Nationale de Montréal.

«Nous informons constamment nos principaux partenaires [...] en ce qui a trait à nos différents scénarios et ceux-ci continuent de nous offrir leur soutien. Tennis Canada a également eu des conversations préliminaires avec l’USTA pour discuter des possibilités de présenter les tournois aux États-Unis. Il est toutefois important de comprendre que ces solutions constituent notre tout dernier recours», a-t-il ajouté.

La vaccination est la clé

L’an passé, la compétition avait été annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Cette fois, Tennis Canada souhaite évidemment un scénario différent.

«Nous espérons que l’accélération de la vaccination au Canada est un signe positif pour les épreuves de l’Omnium Banque Nationale et nous continuons donc à nous concentrer sur la tenue de ces tournois à Toronto et à Montréal en août , a mentionné Gavin Ziv, directeur général de l’Omnium Banque Nationale de Toronto. Nous devons être patients et flexibles, car la décision finale ne sera prise qu’à une date plus près des tournois. Nous continuons à prévoir tous les scénarios tout en maintenant la priorité sur la santé et la sécurité des joueurs, des amateurs, du personnel et du grand public.»