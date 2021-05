Malgré la COVID, un Festif! presque normal en 2021

Même si la pandémie s’étire et continue d’imposer ses limites, les organisateurs du Festif! de Baie-Saint-Paul estiment avoir bricolé une édition 2021 «pratiquement normale» qui respecte sa marque de commerce établie depuis douze ans.

Ainsi, du 21 au 25 juillet, des dizaines d’artistes québécois chanteront sur douze scènes extérieures érigées un peu partout en ville, parfois dans une cour arrière, d’autres fois sur un quai, au milieu de la rue ou dans un pit de sable.

Les tables d’affiche 2021? FouKi, Cœur de Pirate, Elisapie, Louis-Jean Cormier, Vincent Vallières, Klô Pelgag, Michel Rivard, The Barr Brothers et Marie-Pierre Arthur. Au total, plus d’une quarantaine d’artistes se produiront devant des foules variant entre 50 et 250 personnes, à raison de deux concerts consécutifs chacun.

«Nous avons réussi à aller chercher de la profondeur. On a des artistes grand public autant que des artistes nichés. Nous allons présenter les concerts dans des lieux qui vont nous permettre de vivre des expériences différentes», dit le directeur général et artistique, Clément Turgeon.

Bref, résume-t-il, un Festif! presque normal.

Flexibilité

L’organisation a choisi de lancer sa programmation, ce mercredi, même si le gouvernement du Québec n’a pas encore donné son feu vert à la présentation de festivals cet été.

Tel qu’elle a été élaborée, la version 2021 de l’événement pourra se plier aux exigences des autorités, que celles-ci ordonnent éventuellement un resserrement ou un relâchement des mesures, estime Clément Turgeon.

«Nous sommes habitués de se virer de bord, alors on se garde l’option de modifier la programmation. Ce sera une édition en évolution. Nous avons plusieurs artistes pour qui on pourrait se permettre d’ajouter des billets et on les vendrait. Et s’il faut restreindre, on va trouver des manières de le faire aussi.»

Le rap et les filles en vedette

D’un point de vue artistique, un survol de la programmation impose le constat que le rap a assurément fait sa niche chez nous. Environ 20% de la carte lui est consacré et les filles ont leur place. Aux côtés des incontournables Alaclair Ensemble, on retrouve notamment la récipiendaire du prix Polaris en 2019, Haviah Mighty, la finaliste des Francouvertes Calamine et le duo de Calgary Cartel Madras.

D’ailleurs, près de 40% des artistes à l’affiche du Festif! sont des filles et ce n’est pas un hasard, indique Clément Turgeon.

«C’est naturel parce que dans la vie en général, j’écoute beaucoup d’artistes féminines alors ça se reflète facilement dans mes choix. Cela dit, c’est une préoccupation que nous avons. Je veux m’assurer que la programmation soit le plus paritaire possible et nous en avons beaucoup cette année parmi nos têtes d’affiche.»

*Une prévente réservée à la population de Charlevoix aura lieu, jeudi, de 8h à 20h, dans la cour arrière du Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul. La vente générale en ligne s’amorcera vendredi, à 8h.

Le Festif! 2021

Mercredi 21 juillet

Klô Pelgag, Alaclair Ensemble, The Barr Brothers, Calamine

Jeudi 22 juillet

Louis-Jean Cormier, Vincent Vallières, Beyries, Plants and Animals, Haviah Mighty, The Franklin Electric, Comment Debord, Maude Audet, Ariane Roy

Vendredi 23 juillet

Cœur de pirate, The Planet Smashers, Dominique Fils-Aimé, Steve Hill, Hélène Deland, Flore Laurentienne, Valence, Socalled, Cartel Madras, Jesse Mac Cormack, Les Shirley, Corridor, Zach Zoya, Jesuslesfilles, Lo Fi Love Boat

Samedi 24 juillet

Michel Rivard, FouKi, Marie-Pierre Arthur, We Are Wolves, Choses Sauvages, Marie Davidson & l’œil nu, Alex Burger, The Blaze Velluto Collection, Laurence-Anne, The Weather Station, Clairmont The Second, Mon Doux Saigneur, The OBGMs, Jesse Mac Cormack, Nobro, Drogue, Whitney K

Dimanche 25 juillet

Elisapie, Men I Trust, Teke ::Teke, Mon Doux Saigneur, Paul Jacobs, David, Sébastien Rivard