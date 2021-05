Mort de Bernard Lachance: sa sœur lance un douloureux message

La sœur du chanteur Bernard Lachance, décédé du sida après avoir refusé de suivre ses traitements, s’est dite «animée par le désir de passer un message» à tous ceux qui croient aux théories du complot ou à leurs proches.

«J’ai été très étonné quand ma sœur m’a dit qu’il était dans ses idées là, parce que moi je ne l’ai pas connu comme ça», a expliqué Lise Lachance en entrevue à QUB radio, mercredi.

La sœur de Bernard Lachance a raconté, au micro de Geneviève Pettersen, qu’avant de sombrer dans les théories du complot comme celle voulant que le VIH soit une invention de l’industrie pharmaceutique, son frère était «très pratico-pratique» et «rationnel».

L’artiste, connu pour avoir participé à l’émission d’Oprah Winfrey, pouvait aller jusqu’à rire de tout ce qui touchait à la religion, aux croyances et se moquait même des complotistes.

Une notoriété trouvée chez les complotistes?

Lise Lachance s’explique mal ce changement drastique, mais croit que son frère appréciait la notoriété que le mouvement conspirationniste lui conférait: «Ayant touché à la gloire, je pense que Bernard n’était pas capable d’assumer l’échec de sa carrière de chanteur et surtout pas capable d’assumer le fait qu’il avait cette maladie».

«Il a toujours cherché à avoir l’attention et puis comme il ne l’avait pas par le biais de sa carrière, je pense qu’il a cherché l’attention autrement», a-t-elle ajouté.

Devenu très populaire auprès de certains leaders complotistes, l’homme qui a été le patient du réputé médecin Dr Réjean Thomas avait déjà évoqué dans le passé que son éventuel décès ne serait pas lié au VIH, mais plutôt à un empoisonnement.

Des propos auxquels plusieurs internautes ont fait échos sur les réseaux sociaux à la suite de la publication de Lise Lachance annonçant le décès de son frère.

«Il est mort, il était affaibli, il était squelettique et ce que je comprends pas, c’est qu’il y a des gens qui pense qu’il a été assassiné. Là, ça va trop loin, je trouve ça effroyable», a déploré Mme Lachance.

Malgré tout, elle se dit convaincu que son frère savait qu’il était sur le point de rendre son dernier souffle.

«Je pense qu’il sentait qu’il allait mourir, parce qu’il a fait des gestes d’adieu à ses proches», a-t-elle précisé.

«J'ai fait mon deuil de mon frère en 2016»

Lise Lachance, qui avait complètement coupé les ponts avec son frère en 2016, n’a toutefois pas reçu un tel geste de sa part: «J’ai pleuré les larmes de mon corps à ce moment-là parce que j’ai choisi de couper les ponts avec quelqu’un que j’aimais profondément. Je le savais qu’il n'allait pas bien et que je ne pouvais pas l’aider».

Mme Lachance ne regrette pas cette décision difficile qui lui a permis de se protéger elle-même. Elle se dit rassurée de savoir que son frère a eu quelqu’un à ses côtés jusqu’à la fin.

«Je pense que quand on a affaire à quelqu’un qui a des propos haineux, ça ne sert à rien d’essayer d’écraser l’autre, sauve qui peut. Faut s’en aller et se protéger soi-même et laisser les personnes s’en sortir. Malheureusement, il ne s’en est pas sorti et beaucoup de gens se sont éloignés de lui», a expliqué Lise Lachance.

Comment faire pour réparer un lien ou créer un dialogue avec des proches qui adhèrent à ce type de théories, c’est une question «très compliquée» et «chaque cas est unique», a-t-elle conclu.