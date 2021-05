Novacap et le Fonds de solidarité FTQ investissent dans Globe Électrique

Avec ses partenaires le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction, le fonds d’investissement Novacap a annoncé mercredi une prise de participation majoritaire dans l’entreprise montréalaise Globe Électrique.

L’entreprise fondée en 1932 est spécialisée notamment dans le design, la fabrication et la commercialisation de produits d’éclairage et d’électricité.

L’investissement permet au président-directeur général Edward Weinstein et son équipe de la haute direction de demeurer à leurs fonctions et de conserver des parts importantes du capital de l’entreprise.

«Notre partenariat inclut non seulement des capitaux, mais aussi notre vaste expérience dans l'accompagnement d'entreprises de calibre mondial, en aidant des entrepreneurs comme Eddie à atteindre leurs objectifs d'expansion», a indiqué dans un communiqué Jamie Cartwright, vice-président principal chez Novacap, à Toronto.

«Investir dans une société meilleure, c'est soutenir la croissance des entreprises locales et la création d'emplois de qualité pour les travailleurs du Québec. Grâce à une culture d'innovation, Globe Électrique est bien placée pour conserver son leadership sur le marché», a mentionné Janie C. Béïque, présidente et cheffe de direction du Fonds de solidarité FTQ.

Cet investissement semble avoir agréé le patron de Globe Électrique.

«Cet investissement représente un véritable capital de croissance, qui nous permet de poursuivre ce que nous faisons de mieux depuis 90 ans: innover sans cesse, demeurer passionné par les besoins de nos clients, prendre soin de nos employés et de nos fournisseurs, tout en demeurant ouverts à de nouveaux canaux de distribution et à de nouveaux marchés», a déclaré pour sa part M. Weinstein, PDG de troisième génération de Globe Électrique.