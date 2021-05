«On avait l’impression de vivre au Centre Bell» - Ben Chiarot

Vingt-cinq matchs en 44 jours. Voilà la séquence exténuante qu’a complétée le Canadien, mercredi, avec cette visite des Oilers. Le repos des prochains jours sera assurément bienvenu.

« Je pense qu’on ne vivra plus jamais quelque chose de semblable. C’était une saison unique, particulièrement le dernier droit. On a tellement joué au hockey qu’on avait l’impression de vivre au Centre Bell. Ça fera du bien d’avoir cette pause et de se préparer pour les séries. »

–Ben Chiarot

Selon Dominique Ducharme, ce repos lui permettra de retrouver pas mal tous ses soldats pour la série contre les Maple Leafs. En leurs absences, ce ne fut pas toujours facile, mais certains jeunes se sont bien tirés d’affaire.

« Nous avons affiché du caractère. Quand on avait des blessés, d’autres joueurs ont pris le relais et ont joué de grands rôles. Ça démontre la profondeur de notre équipe. On l’a vu ce soir [mercredi]. On a été capable de jouer un bon match, malgré l’absence de joueurs réguliers. »

–Nick Suzuki

Avec le retour des blessés, Ducharme aura des choix à faire. En 10 matchs, Cole Caufield a récolté quatre buts et ajouté une passe. Est-ce que ce sera assez pour convaincre l’entraîneur de l’insérer dans la formation ?

« Je me sens à l’aise sur la patinoire. À tous les matchs, je me suis donné à fond pour prouver que j’appartiens à cette ligue. Mais, je ne peux pas trop y penser. On essaie de gagner. L’équipe doit passer en premier. »

–Cole Caufield

Pour son baptême dans la LNH, Jesse Ylönen n’a pas eu à affronter Connor McDavid souvent, mais il était heureux de le voir à l’œuvre de près.

« C’était vraiment excitant. J’ai regardé plusieurs de ses matchs. C’est présentement le meilleur joueur au monde. »

–Jesse Ylönen