Pas de ménage à trois avec Oakland et Montréal

Un groupe d’hommes d’affaires québécois négocie vigoureusement avec le propriétaire des Rays de Tampa Bay, Stuart Sternberg, sur la possibilité de voir Montréal et St. Petersburg se partager la garde de l’équipe. Les discussions se déroulent très bien et plus le temps avance plus les dossiers chauds progressent.

Hier, les A’s d’Oakland ont déclaré qu’ils vont commencer à explorer la possibilité de déménager le club, car le baseball majeur leur a donné la permission.

Avant de commenter cette situation, laissez-moi vous rassurer avec un petit brin d’humour. Il n’y a pas eu de discussions voulant qu’ils déménagent à Montréal. Le groupe d’hommes d’affaires montréalais a les mains pleines avec les négociations avec Tampa sans ajouter une possibilité de gérer un ménage à trois entre Oakland, Tampa et Montréal. Oui, c’est sans aucun doute farfelu, mais la question m’a été posée.

Fondée à Philadelphie en 1901, la franchise est transférée à Kansas City en 1955, puis à Oakland en 1968. Charlie O’Finley a acheté l’équipe de Kansas City pour ensuite la déménager à Oakland en 1968. La meilleure façon de décrire ce personnage n’est pas compliquée. La formation avait une mule comme mascotte et le propriétaire l’a nommée « Charlie-O the Mule ».

Charles O’Finley était un homme excentrique lorsqu’il était propriétaire de l’équipe de hockey des Seals d’Oakland, dans la LNH : ses joueurs portaient des patins blancs. Imaginez, Guy Lafleur, qui a failli être repêché par Oakland n’eussent été les manigances du directeur général du Canadien Sam Pollock, marquant des buts avec des patins blancs aux pieds.

Fiasco

Lorsque les Dodgers et les Giants ont quitté New York pour la Californie en 1958, ce fut magnifique pour les Dodgers et un fiasco phénoménal pour les Giants jusqu’au déménagement dans leur nouveau stade au centre-ville. Malgré les insuccès financiers des Giants à San Francisco, se supposant génie, Charlie O’Finley a transféré son équipe à Oakland, dont la distance entre San Francisco est comparable à celle de Montréal-Laval.

Cette franchise était sans aucun doute vouée à l’échec avant même son premier match. Souvent, lors de parties disputées en soirée au mois d’août il y avait des chaufferettes pour garder les joueurs au chaud.

Les A’s jouent présentement dans un stade qui a été construit il y a 55 ans. Le propriétaire de l’équipe, John Fisher, a déclaré que la survie de la franchise passe par la construction d’un nouveau stade de baseball. Il y a plusieurs années, l’organisation a failli en construire un à Fremont. Ils ont aussi cherché ouvertement la possibilité d’un déménagement à San Jose, un bastion fort des Giants de San Francisco, de la Ligue nationale.

Les amateurs de baseball de San Jose sont des partisans des Giants, alors il est impossible que les A’s obtiennent la permission de leurs arches rivales de s’installer à San Jose.

Le commissaire Robert Manfred a déclaré au cours des dernières années que les villes potentielles pour une franchise d’expansion étaient Las Vegas, Portland en Oregon, Vancouver, Nashville, Charlotte et Montréal. Rayons immédiatement Montréal.

Juste une réflexion sur le désir des politiciens de vouloir des équipes professionnelles de sports à Oakland. L’équipe de football des Raiders a déménagé à deux occasions, dont la dernière fois à Las Vegas. Tandis que les Warriors de Golden State, l’une des bonnes formations de basketball, évoluent maintenant à San Francisco.

Est-ce une stratégie financière des A’s de forcer la main des politiciens pour construire un nouveau stade ou veulent-ils déménager ?

Il y a un obstacle majeur qu’on ne doit pas oublier, la structure des divisions du baseball majeur. Oakland joue dans la section Ouest de la Ligue américaine. Je doute fortement que le baseball majeur approuve une relocalisation à Las Vegas, mais ailleurs, où le voyagement n’est pas trop excessif. Le meilleur choix : Portland.

Pourquoi pas Las Vegas ? C’est la carte cachée si jamais les propriétaires procèdent à une expansion.

Pujols mis à la porte

De nombreuses fois après un coup de circuit d’Albert Pujols, je tentais d’interpréter, sans succès, car je me trompais régulièrement, les paroles de la chanson de Félix Leclerc :

« Sors-moi donc Albert / Amène-moi voir des choses »

Peu de joueurs de baseball ont connu autant de succès dans leurs 11 premières saisons que l’ancien joueur de premier but des Cardinals de St. Louis. Personne n’a trouvé la raison pour expliquer son inefficacité lors des 10 saisons suivantes après avoir signé un lucratif contrat de 240 M$ avec les Angels de la Californie. Cette année, il n’a frappé que pour ,200 et était impuissant à déloger Shohei Ohtani ou Jared Walsh.

Branche-toi mon cher Rodger, comment peux-tu dire cavalièrement « mis à la porte » avec des chiffres aussi lamentables ? Je m’explique.

La semaine dernière, les Angels ont tenu une conférence de presse pour annoncer qu’ils avaient soumis Pujols au repêchage afin de le libérer s’il n’était pas réclamé par une équipe. Les paroles de remerciements coulaient comme l’eau qui descend des chutes du Niagara. Est-ce que cela aurait été trop difficile d’annoncer aux partisans que Pujols participerait à son dernier match le lendemain afin que les amateurs puissent lui rendre hommage ?

Non, on a tout simplement décidé de le mettre au bord de la rue comme un sac de détritus.

Quel est son avenir ?

Il n’y a pas beaucoup d’options qui s’offrent à l’ancien cogneur étoile qui n’a jamais été retiré 100 fois sur trois prises dans une saison. Son ancien gérant Tony LaRussa, qui l’a dirigé pendant ses 11 premières saisons avec les Cards, a déclaré qu’il n’y avait pas de place pour lui chez les White Sox de Chicago.

Sa première équipe, les Cards, est engagée dans une course au championnat et malheureusement, le frappeur de choix n’existe pas dans la Nationale. Cependant, il pourrait être frappeur suppléant, car cette saison, il a beaucoup de succès contre les lanceurs gauchers. Les Cards vont-ils se plier aux exigences de leurs partisans qui désirent voir Albert terminer sa brillante carrière à l’endroit où elle a débuté ?

Cette saison, Pujols a dépassé Willie Mays pour le plus grand nombre de coups de circuit en carrière. Jeudi dernier, Mays a célébré son 90e anniversaire de naissance. Le même jour, les Angels ont congédié Albert Pujols.