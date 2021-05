Plus de 30 Québécois chez les Alouettes et le CF Montréal

Le Canadien a écrit un triste chapitre de sa longue histoire, lundi soir, alors qu’aucun Québécois n’était en uniforme pour le match contre les Oilers d’Edmonton. Une situation qui a provoqué plusieurs réactions, dont celle du premier ministre François Legault. Par contre, ce ne sont pas toutes les organisations professionnelles de Montréal qui sont dans la même position.

Les Alouettes, dans la Ligue canadienne de football (LCF), et le Club de foot de Montréal, dans la Major League Soccer (MLS) sont des exemples à suivre en la matière.

En faisant nos recherches, on a compté un total de 34 athlètes qui ont des contrats en poche avec ces deux organisations.

Chez les Alouettes, ils en ont 24 qui ont signé un contrat au moment d’écrire ces lignes. Ils en ont six autres, qui n’ont pas encore d’entente en poche, mais que leurs droits appartiennent à l’équipe.

Comment expliquer ce phénomène ? Les embauches de Mario Cecchini et de Danny Maciocia respectivement comme président et entraîneur-chef de l’équipe en janvier 2020.

Dès leur première conférence de presse, ils avaient annoncé leurs couleurs. À talent égal entre deux joueurs, les Alouettes vont prioriser l’athlète québécois.

Et c’est la philosophie que Maciocia a mise en place lors des deux derniers repêchages de l’équipe et sur le marché des joueurs autonomes. La formation montréalaise a repêché huit Québécois sur un total de 15 sélections. Et on a assisté à la même tendance avec les joueurs autonomes.

Par contre, il faut préciser que ce n’est pas tous ces joueurs qui seront en mesure de se tailler une place au sein de la formation partante pour la saison 2021.

Miser sur le développement

Du côté du CF Montréal, la philosophie est axée sur le développement des jeunes joueurs et de miser sur ceux développés par l’Académie du club.

Une méthode qui rapporte des dividendes à l’équipe de la MLS. Lors du coup d’envoi de la saison 2021, 10 Québécois faisaient partie de l’effectif montréalais. On peut s’attendre à ce que ces standards soient maintenus dans les prochaines années.

Et on peut s’attendre à la même chose du côté des Alouettes.

-Avec la collaboration de Dave Lévesque

24 joueurs qui possèdent un contrat

Illustration courtoisie

1. VINCENT ALESSANDRINI

Photo d'archives, Agence QMI

25 ans

Demi inséré

Laval

Repêché en 2020 (7e tour, 60e au total)

2. JEAN-SAMUEL BLANC

Photo d'archives, Chantal Poirier

30 ans

Ligne défensive et unités spéciales

Montréal

Acquis comme joueur autonome après le repêchage de 2015

3. FÉLIX BRIÈRE

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

28 ans

Botteur

Sainte-Agathe-des-Monts

Contrat comme joueur autonome

4. MARTIN BÉDARD

Photo d'archives, Chantal Poirier

37 ans

Spécialiste des longues remises

Québec

Repêché en 2009 (2e tour, 14e au total)

5. PIERRE-LUC CARON

Photo d'archives, Agence QMI

27 ans

Spécialiste des longues remises

Laval

Contrat comme joueur autonome

6. FRÉDÉRIC CHAGNON

Photo d'archives, Martin Alarie

28 ans

Secondeur

Montréal

Contrat comme joueur autonome

7. ALEXANDRE CHEVRIER

Photo d'archives, Agence QMI

28 ans

Secondeur

Pointe-Claire

Contrat comme joueur autonome

8. RÉGIS CIBASU

Photo d'archives, Agence QMI

27 ans

Receveur

Montréal (né au Congo, mais il a grandi au Québec)

Contrat comme joueur autonome

9. MARC-ANTOINE DEQUOY

Photo d'archives, Didier Debusschère

26 ans

Demi défensif

L’Île-Bizard

10. KERFALLA EXUMÉ

Photo d'archives, Agence QMI

27 ans

Demi défensif

Montréal

Contrat comme joueur autonome

11. FÉLIX FAUBERT-LUSSIER

Photo d'archives, Chantal Poirier

29 ans

Receveur

Montréal

Contrat comme joueur autonome

12. DAVID FOUCAULT

Photo d'archives, USA TODAY SPORTS

32 ans

Ligne offensive

LaSalle

Contrat comme joueur autonome

13. PHILIPPE GAGNON

Photo courtoisie

28 ans

Ligne offensive

L’Ancienne-Lorette

Contrat comme joueur autonome

14. ALEXANDRE GAGNÉ

Photo d'archives, Agence QMI

29 ans

Secondeur

Saint-Hubert

Contrat comme joueur autonome

15. BRIAN HARELIMANA

Photo d'archives, Agence QMI

25 ans

Secondeur

Montréal

Repêchage 2020 (4e tour, 33e au total)

16. JERSEY HENRY

Photo courtoisie

26 ans

Secondeur

Montréal

Repêché en 2020 (6e tour, 51e au total)

17. JASON LAUZON-SÉGUIN

Photo d'archives, Agence QMI

30 ans

Ligne offensive

Pointe-Claire

Contrat comme joueur autonome

18. JUNIOR LUKE

Photo d'archives, Ben Pelosse

29 ans

Ligne défensive

Montréal

Contrat comme joueur autonome

19. BENOIT MARION

Photo d'archives, Agence QMI

25 ans

Ligne défensive

Montréal

Repêché en 2020 (3e tour, 25e au total)

20. KRISTIAN MATTE

Photo d'archives, PIerre-Paul Poulin

35 ans

Ligne offensive

Saint-Hubert

Repêché en 2010 (1er tour, 7e au total)

21. DAVID MÉNARD

Photo d'archives, Agence QMI

30 ans

Ligne défensive

Chicoutimi

Contrat comme joueur autonome

22. CHRISTOPHE NORMAND

Photo d'archives, Chantal Poirier

29 ans

Centre-arrière

Bromont

Contrat comme joueur autonome

23. HUGO RICHARD

Photo d'archives, Chantal Poirier

26 ans

Quart-arrière

Saint-Bruno-de-Montarville

Contrat comme joueur autonome

24. SAMUEL THOMASSIN

Photo d'archives, Agence QMI

26 ans

Ligne offensive

Québec

Repêché en 2019 (2e tour, 19e au total)

10 joueurs qui possèdent un contrat

Illustration courtoisie

1. JEAN-ANIEL ASSI

Photo d'archives, Agence QMI

16 ans

Milieu

Québec

Comment le CFM l’a obtenu : Joueur formé au club

2. ZORHAN BASSONG

Photo courtoisie, Canada Soccer

22 ans

Défenseur

Longueuil

Transfert du Cercle Bruges (Belgique)

3. CLÉMENT BAYIHA

Photo d'archives, AFP

22 ans

Milieu/défenseur

Sainte-Thérèse

Joueur formé au club

4. SEBASTIAN BREZA

Photo tirée de Twitter

23 ans

Gardien

Sainte-Julie

Prêt de Bologna FC (Italie)

5. MATHIEU CHOINIÈRE

Photo d'archives, AFP

22 ans

Milieu

Saint-Alexandre

Joueur formé au club

6. JAMES PANTEMIS

Photo d'archives, Agence QMI

24 ans

Gardien

Kirkland

Joueur formé au club

7. SAMUEL PIETTE

Photo d'archives, Agence QMI

26 ans

Milieu

Repentigny

Transfert du CD Izarra (Espagne)

8. NATHAN-DYLAN SALIBA

Photo d'archives, Agence QMI

17 ans

Milieu

Longueuil

Joueur formé au club

9. BALLOU TABLA

Photo d'archives, Agence QMI

22 ans

Milieu

Montréal

Transfert du FC Barcelone (Espagne)

10. RIDA ZOUHIR

Photo d'archives, Martin Chevalier