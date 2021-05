Première Moisson achète Pascal Le Boulanger

Première Moisson prend de l’expansion dans la grande région de Québec en mettant le grappin sur l’enseigne Pascal Le Boulanger.

«Je vous confirme que nous sommes en processus d’acquisition des deux emplacements de la boulangerie Pascal Le Boulanger à Québec», a indiqué la directrice des communications chez Première Moisson, Manon Kirouac.

Si tout va bien, cette transaction devrait être conclue le 1er juillet. Les employés, une trentaine, ont appris la nouvelle la semaine dernière.

«Belle continuité»

La direction de Première Moisson prévoit conserver tous les travailleurs. Les deux succursales de Pascal Le Boulanger, à Stoneham-et-Tewkesbury et à Lac-Beauport, opéreront toutefois à terme sous la bannière Première Moisson.

«On veut s’assurer qu’il y ait une belle continuité de cette boulangerie. Nous sommes au début de notre réflexion. On veut connaître davantage notre clientèle. On va garder les employés sur place», a affirmé Mme Kirouac.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Trois succursales

Première Moisson, qui est la propriété de Metro, comptera grâce à cette acquisition trois points de vente dans la Capitale-Nationale. L’entreprise possède présentement 23 magasins au Québec et en Ontario.

La direction de Première Moisson dit ne pas avoir, pour le moment, d’autre transaction dans les plans pour la grande région de Québec.

L’enseigne Pascal Le Boulanger, qui offre différentes variétés de pains, de pâtisseries, de viennoiseries et de sandwiches, a vu le jour en 2012 à Stoneham-et-Tewkesbury.

Joint par Le Journal, le propriétaire de la boulangerie artisanale, Pascal Chazal, a préféré, mardi, ne pas émettre de commentaires concernant cette transaction. Il souhaite attendre la fin du processus.

Natif de France, M. Chazal est déménagé au Québec avec sa famille en 2009.

– Avec la collaboration de Jean-François Racine