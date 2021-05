Rivière-du-Loup: fermeture temporaire de l’usine DuBreton en raison d'une éclosion

La direction des Viandes du Breton a finalement annoncé la fermeture temporaire de son usine de Rivière-du-Loup à la suite de l’éclosion de COVID-19 survenue dernièrement.

Dans un communiqué diffusé tard en soirée mercredi, l’entreprise Viandes du Breton affirme vouloir collaborer avec la santé publique afin de convenir d’un protocole de retour aux activités régulières de l’entreprise.

«Toute notre équipe est concernée par cette épreuve et nous avons une pensée particulière pour nos collègues touchés par la maladie», peut-on lire dans la déclaration.

Les activités seront maintenues au strict minimum sur le site afin d’assurer le maintien des équipements et des inventaires.

Issu de l’entreprise familiale Breton Tradition 1944, duBreton est le plus important producteur et transformateur de porc naturel et biologique en Amérique du Nord.

À Rivière-du-Loup, le syndicat des travailleurs de Viandes du Breton réclamait depuis plusieurs jours la fermeture de l’usine.

Mardi, le bilan était de 87 employés positifs depuis le début de l'éclosion, en plus d’une centaine de travailleurs en isolement. Au total, le taux d’absentéisme se situait à près de 40 %.

«Ce n’est pas normal. Tout le monde a peur. Elle est où la limite? Je suis découragé», avait lancé Yannick Morin, président du syndicat.

La santé publique, qui a le pouvoir d’exiger une telle fermeture, parlait alors d’une situation «préoccupante».

Actuellement, la majorité des nouveaux cas de COVID-19 de tout le Bas-Saint-Laurent se retrouvent dans le secteur de Rivière-du-Loup.