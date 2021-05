Séries de la MLS NEXT : ça commencera le 25 juin

La Major League Soccer (MLS) a dévoilé mercredi les détails relatifs aux premières séries éliminatoires de l’existence de la MLS NEXT, la ligue créée pour les académies l’automne passé.

C’est ainsi que 128 équipes réparties dans quatre groupes d’âge lutteront pour la coupe MLS NEXT du 25 juin au 3 juillet dans la région de Dallas. D’ailleurs, certaines rencontres se dérouleront au domicile du FC Dallas situé à Frisco, au Texas.

Les athlètes de catégorie U15, U16, U17 et U19 compléteront de cette façon une longue saison de 10 mois. Dans chacune d’entre elles, 32 formations - c’est-à-dire celles ayant affiché la meilleure moyenne de points obtenus au cours de la campagne - seront en lice. Les duels seront à élimination directe.

«Les séries de la MLS NEXT offriront davantage d’opportunités aux clubs de disputer des matchs importants, tandis que les joueurs pourront montrer leur savoir-faire aux recruteurs et entraîneurs, a déclaré le directeur technique de la MLS NEXT, Fred Lipka, par voie de communiqué. Il s’agira du point culminant d’une saison excitante et cela servira de festivités pour nos athlètes, instructeurs, arbitres et membres du personnel relativement à tout ce qu’ils ont accompli pendant la dernière année.»

D’ailleurs, cet événement permettra aux représentants d’équipes de la MLS d’évaluer le talent des jeunes participants. L’analyse de ceux-ci s’amorcera en séries et se poursuivra en 2021-2022, d’après ce que l’organisation a indiqué.

Pour ce qui est des formations non qualifiées, elles pourront prendre part à un événement parallèle, le MLS NEXT Cup Showcase, pendant lequel elles joueront trois fois en quatre jours. Les athlètes ayant retenu le plus l’attention seront invités à disputer des rencontres regroupant les plus méritants de ce «Showcase».

