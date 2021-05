3e lien : les détails de l’annonce feront fondre les appuis, dit Zanetti

La présentation des détails du projet de tunnel Québec-Lévis lundi prochain va refroidir les ardeurs de ses supporteurs au point où il sera abandonné, prédit le député solidaire Sol Zanetti.

Selon lui, l’opinion publique serait sur le point de basculer en défaveur de cet important projet dont on ignore les coûts, qui pourraient osciller quelque part entre 5 et 7 milliards $, selon des informations non confirmées rapportées par notre Bureau parlementaire, jeudi.

«Les experts qui vont dire : “Ah, voyez, telle conséquence, on peut prévoir que ça va arriver”. Moi, je pense que ça va augmenter le nombre d’arguments contre le projet puis que ça va faire basculer l’opinion populaire», a-t-il entre autres expliqué.

Une fois que cela se sera produit, le gouvernement Legault sera moins à concrétiser ce projet pour des raisons électoralistes, croit le député de Jean-Lesage.

«J’ai l’impression que le gouvernement va être très tenté de reculer parce qu’il va réaliser qu’il n’y aura probablement pas autant de députés qu’il y en a eu, dans la région de Québec, s’il s’entête à faire passer son orgueil puis cette promesse électoraliste là par-dessus l’intérêt de la planète puis l’intérêt des gens de Québec», a-t-il-dit.

Les détails du projet de tunnel Québec-Lévis seront finalement présentés lundi prochain, selon les informations de notre Bureau parlementaire. On devrait alors en savoir davantage sur l’échéancier des travaux de construction, qui selon la promesse électorale de la Coalition Avenir Québec, doivent débuter d’ici l’automne 2022.