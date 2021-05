À qui vendre votre véhicule d'occasion?

C’est comme dans tout. Il y a actuellement une pénurie de voitures d’occasion. Du moins, par rapport au marché habituel. Conséquence, les véhicules se paient plus cher et stagnent moins longtemps dans la cour des concessionnaires. Et lorsqu’un véhicule y colle pour une trop longue période, c’est signe que quelque chose ne va pas.

Cela signifie qu’en tant que consommateur, vous aurez à payer plus cher pour votre prochain véhicule d’occasion. Or, il faut aussi comprendre que votre véhicule actuel vaut également plus cher que vous ne pourriez le croire. Ainsi, et pour avoir une bonne idée de sa valeur réelle, ne vous fiez surtout pas à l’évaluation du concessionnaire chez qui vous pensez l’échanger. Celui-ci tentera de vous offrir le moins possible dans le but d’en tirer un maximum de profit, ce qui est totalement logique.

Ainsi, la meilleure formule demeure les sites de petites annonces. Vous y trouverez des comparables affichés dans une échelle de prix qui pourrait vous donner une idée quant à la valeur de votre véhicule. Maintenant, n’oubliez pas qu’en tant que particulier, vous êtes souvent moins alléchant pour un acheteur. Parce que vous n’offrez ni financement ni garantie. Deux facteurs qui permettent aux commerçants d’exiger un peu plus pour un véhicule équivalent. En contrepartie, l’acheteur de votre véhicule ne paiera qu’une seule taxe à la SAAQ et en connaîtra assurément plus sur l’historique et l’entretien qu’en se procurant un véhicule chez un marchand.

Évidemment, si vous choisissez de vendre votre véhicule à un marchand en échange d’un autre, vous avez l’avantage d’une transaction sans tracas ainsi que celui de récupérer les taxes sur la valeur d’échange. Par exemple, si vous achetez un véhicule de 20 000 $ et que l’on vous offre 5 000 $ pour le vôtre, vous récupérerez les taxes sur 5 000 $, donc 750 $. Le prix véritable que l’on vous propose pour votre véhicule est donc de 5 750 $. Et petit point important, ne donnez jamais avec votre véhicule vos pneus et jantes d’hiver. Souvent, ceux-ci ne suivront pas le véhicule et se retrouveront sur des sites de revente, au profit du département des pièces usagées.

Maintenant, ce même véhicule pour lequel on vous offre 5 000 $ plus taxes pourrait assurément valoir 8 000 $ si vous le vendiez vous-même. Vous aurez par contre la tâche de prendre des photos et d’afficher votre véhicule en indiquant un maximum de détails pertinents. Soyez cependant sur vos gardes! Il est possible que vous receviez quelques messages frauduleux dont il faut se méfier. Des gens qui souhaitent par exemple effectuer un virement bancaire en guise de d’acompte dans l’immédiat, en échange d’un maximum d’informations. Soyez prudents. Et si l’on vous téléphone de l’Ontario où de très loin, demandez-vous ce que votre véhicule a de si alléchant pour que quelqu’un de si éloigné veuille en faire l’achat... Sachez aussi que de « faux particuliers » vous prendront pour cible.

L’expérience m’a aussi appris qu’il est inutile de perdre son temps avec des gens qui vous font perdre le vôtre. Si vous ne le sentez pas, abstenez-vous. Maintenant, pour l’acheteur sérieux, la façon la plus simple est certainement de procéder par transfert bancaire. Encore plus sécuritaire que l’argent comptant, considérant la fausse monnaie en circulation. Vous pouvez ensuite accompagner l’acheteur au bureau de la SAAQ pour la transaction ou remplir une procuration que vous téléchargerez sur le site web de la SAAQ, autorisant l’acheteur à vous représenter pour les besoins de la transaction.

Dans ce cas, vous devrez lui céder les enregistrements signés de la voiture. Ne faites toutefois pas l’erreur de lui laisser la voiture immatriculée à votre nom sans avoir la preuve que la transaction a été finalisée. Une fois cette étape passée, vous pourrez lui remettre les clés et annuler vos assurances.

Le meilleur des mondes serait de trouver un acheteur qui accepterait d’effectuer la transaction chez votre concessionnaire, dans ce que l’on appelle une vente d’accommodation. Dans ce contexte, vous pourriez profiter du montant de la vente tout en récupérant les taxes sur ce montant, lesquelles seraient alors assumées par l’acheteur de votre voiture.

En terminant, il n’est jamais recommandé de vendre sa voiture à un ami ou une connaissance, à moins que les choses soient bien claires. Parce qu’un véhicule, même si vous le jugez fiable, peut présenter un problème qui viendrait alors ternir votre relation avec la personne. De toute façon, parce que la demande est aujourd’hui très forte par rapport à l’offre, vous ne devriez pas avoir de problème à trouver preneur.