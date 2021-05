Garderies au Québec: bientôt 1000 places supplémentaires dans les milieux familiaux

Le ministre de la Famille estime qu’il libérera près de 1000 places dans les garderies en milieu familial à «très court terme», en modifiant les ratios d’enfants que doivent respecter les éducatrices.

Le ministre Mathieu Lacombe a déposé un amendement au projet de loi 82 en ce sens, jeudi matin, qui aura pour but de modifier la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance.

Ce changement fera en sorte que les responsables de service de garde en milieu familial n’auront plus à considérer leurs propres enfants, de moins de 9 ans, dans le calcul de leur ratio.

«C’est une mesure qui va non seulement permettre de créer autour d’un millier de places supplémentaires en claquant des doigts au lendemain de l’adoption du projet de loi, mais en plus de ça, ça va aussi améliorer le revenu de beaucoup de responsables de services de garde en milieux familial, en plus de faciliter leur conciliation famille-travail», a indiqué le ministre, Mathieu Lacombe.

Actuellement, les enfants de moins de 9 ans d’une responsable de service de garde sont comptabilisés par exemple, lors des périodes du matin avant l’école, du repas du midi et de l’après-midi après l’école.

