CH-Leafs : ça commencera jeudi prochain

La série opposant le Canadien de Montréal aux Maple Leafs de Toronto s’entamera le jeudi 20 mai au Scotiabank Arena et se terminera, au plus tard, 11 jours plus tard au même endroit.

La Ligue nationale de hockey (LNH) a dévoilé ce jeudi l’horaire du premier tour éliminatoire même si les confrontations de la section Ouest ne sont pas encore officiellement déterminées. Dans la division Nord, le Tricolore et les Leafs ne chômeront pas. Après le deuxième duel fixé au 22 mai, les affrontements 3 et 4 auront lieu les 24 et 25 mai au Centre Bell. Par la suite, le reste des parties, si nécessaire, auront lieu à tous les deux jours.

Les Jets de Winnipeg et les Oilers d’Edmonton se retrouvent dans une situation similaire, car la LNH a également prévu la tenue des matchs 3 et 4 de leur série en deux jours, vu que les éliminatoires au Canada commenceront avec quelques jours de retard sur celles aux États-Unis. Les deux clubs ont rendez-vous pour le début de leur série mercredi en Alberta.

De l’action dès samedi

Tel qu’annoncé par la LNH plus tôt cette semaine, les Bruins de Boston et les Capitals de Washingtont auront l’honneur d’amorcer les hostilités en premier. Le défenseur des «Caps» Zdeno Chara se frottera à son ancienne équipe dès samedi soir et les parties suivantes se succéderont aux deux jours.

Dimanche, le circuit Bettman proposera trois rencontres. À midi, les Islanders de New York visiteront les Penguins de Pittsburgh, tandis qu’à 15 h, le Wild du Minnesota amorcera son parcours en visitant l’Avalanche du Colorado ou les Golden Knights de Vegas. En soirée, le Lightning de Tampa Bay et les Panthers de la Floride joueront pour la première fois des éliminatoires.

Le début des deux autres séries, soit celle des Blues de St. Louis et celle mettant aux prises les Predators de Nashville aux Hurricanes de la Caroline, est prévu lundi.

-Les amateurs de hockey québécois pourront regarder les séries de la coupe Stanley à TVA Sports et TVA Sports 2.

Horaire de la série Canadien-Maple Leafs

-Match 1 à Toronto le jeudi 20 mai à 19 h 30

-Match 2 à Toronto le samedi 22 mai à 19 h

-Match 3 à Montréal le lundi 24 mai (heure à déterminer)

-Match 4 à Montréal le mardi 25 mai (heure à déterminer)

-Match 5 à Toronto le jeudi 27 mai (heure à déterminer, si nécessaire)

-Match 6 à Montréal le samedi 29 mai (heure à déterminer, si nécessaire)

-Match 7 à Toronto le lundi 31 mai (heure à déterminer, si nécessaire)

