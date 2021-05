COVID-19: Desjardins se prépare à vacciner dans son siège social

Desjardins entrera dès mardi prochain dans la grande danse de la vaccination en ouvrant à la population son propre centre, installé à même son siège social de Lévis. Environ 500 doses par semaine pourront y être administrées.

• À lire aussi: COVID-19: le Québec compte 781 nouveaux cas et 5 décès supplémentaires

• À lire aussi: COVID-19: Québec remonte et Chaudière-Appalaches descend

L’entreprise menait jeudi une dernière répétition avant l’ouverture officielle de son pôle de vaccination. 180 employés ou membres de leur famille avaient un rendez-vous pour recevoir une dose du vaccin Pfizer.

«Ça nous permet de tester notre circuit et nos installations», explique Rémi Gauvin, directeur de cette campagne.

À terme, on estime qu’environ 500 vaccins seront administrés hebdomadairement. La clinique sera ouverte pour l’instant du mardi au vendredi, mais il est possible que des plages soient ajoutées le samedi si les besoins se présentent.

Photo Pierre-Paul Biron

La clinique est prévue pour une durée de trois mois au minimum, mais l’entreprise est disposée à prolonger sa collaboration si le CISSS de Chaudière-Appalaches a toujours besoin de ses services. Entre 25 000 et 50 000 vaccins en première et en deuxième doses devraient être distribués au cours de cette période.

Pour tous

Desjardins n’en est pas à ses premières armes avec les vaccins. En partenariat avec Servirplus, un fournisseur de services en santé, la coopérative a souvent organisé des campagnes de vaccination grippales pour ses employés. L’organisation est toutefois à un autre niveau pour le vaccin contre la COVID-19, surtout parce qu’on tenait à l’offrir à l’ensemble de la population.

«C’était important pour nous de desservir l’ensemble de la population dès le départ. C’était la façon qu’on voulait le faire», indique M. Gauvin, précisant que les gens peuvent prendre rendez-vous directement sur la plateforme ClicSanté.

Photo Pierre-Paul Biron

L’effort de Desjardins ne se limite d’ailleurs pas qu’aux locaux puisque c’est l’entreprise qui prend charge de l’ensemble des opérations. Ils ont embauché les vaccinateurs et fournissent même le personnel de soutien, qui sont des employés réaffectés.

Sylvie Gagné fait partie de ses quelque 150 travailleurs qui sont mobilisés. La conseillère en efficacité opérationnelle n’a pas hésité lorsqu’on a demandé un coup de pouce. «On a l’impression de faire notre part. On le sait que c’est ça le moyen de s’en sortir et on a la chance d’y participer», confie la dame qui sera occasionnellement réaffectée le temps de quelques quarts de travail.

Les installations, les embauches et la réaffectation de personnel font estimer à Desjardins l’effort financier requis pour ce pôle de vaccination à environ 2M$.

Positif pour les employés

Pour les employés, de telles installations directement sur leur lieu de travail sont un cadeau. Ça facilite la vie de plusieurs, comme Marlène Breton, qui a reçu sa première dose jeudi matin.

«Ça m’a permis de devancer mon rendez-vous qui était prévu dans deux semaines. [...] Sincèrement, quand on a eu l’opportunité de se faire vacciner ici, on réalise qu’on est vraiment chanceux».

À voir aussi