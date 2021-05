COVID-19 en Ontario : l’ordre de rester à la maison est maintenu jusqu’au 2 juin

Le gouvernement Ford a prolongé jeudi le décret ordonnant de rester à domicile jusqu’au 2 juin 2021 au plus tôt.

• À lire aussi: L'Ontario franchit le cap des 500 000 cas de COVID-19

• À lire aussi: COVID-19: le Québec compte 781 nouveaux cas et 5 décès supplémentaires

«Bien que nous observions une tendance positive à la suite des mesures de santé publique mises en place, nous ne pouvons nous permettre de baisser la garde», a déclaré le premier ministre, Doug Ford, en point de presse.

Ce décret signifie que tout Ontarien doit rester à la maison sauf à des fins essentielles, comme aller à l'épicerie ou à la pharmacie, accéder aux services de santé (y compris se faire vacciner), faire de l'exercice près de chez soi et en compagnie des personnes avec lesquelles [il vit], ou pour un travail qui ne peut être fait à distance.

«Si nous maintenons le cap au cours des deux prochaines semaines et que nous vaccinons un nombre record de personnes chaque jour, nous pourrons songer à profiter d’un été bien mérité en juillet et en août», a-t-il ajouté.

Les adolescents ontariens vaccinés

En plus de cette annonce, le gouvernement a annoncé se préparer à administrer le vaccin Pfizer aux jeunes âgés de 12 à 17 ans à compter du 31 mai 2021. Il termine la planification du plan de réouverture graduelle et sécuritaire de la province.

«En élargissant la vaccination aux jeunes de 12 ans et plus, nous nous rapprocherons encore plus d’un retour à la normalité pour nos élèves», a affirmé Stephen Lecce, ministre de l’Éducation.

À partir du 31 mai, les jeunes Ontariennes et Ontariens de 12 à 17 ans ainsi que les membres de leur famille n’ayant pas encore été vaccinés pourront recevoir une première dose du vaccin Pfizer en prenant rendez-vous, notamment dans des cliniques destinées spécialement pour les jeunes et leur famille au cours des semaines du 14 et du 21 juin.

Jeudi, l’Ontario a dépassé le cap symbolique des 500 000 contaminations depuis le début de la pandémie. Même si la province a interrompu la distribution et l’administration des premières doses du vaccin d’AstraZeneca, mardi, Doug Ford a indiqué qu’il prendra volontiers une deuxième dose du vaccin.