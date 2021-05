Déménagement des A’s : les preneurs aux livres n’écartent pas Montréal

Un possible déménagement des Athletics d’Oakland continue d’alimenter les discussions et même les preneurs aux livres y vont de leurs propres pronostics, Montréal figurant parmi les principales destinations envisagées.

«Montréal émerge étonnamment comme la deuxième option la plus favorable», peut-on ainsi lire dans un texte publié sur le site web du réputé magazine Forbes, dans lequel un collaborateur s’attarde notamment sur les cotes déterminées par le site SportsBetting.AG.

Seule la ville de Las Vegas semble une destination plus probable, selon les preneurs aux livres. Évidemment, le tout est à prendre avec un grain de sel.

Rappelons que les Athletics, avec la bénédiction du baseball majeur, ont annoncé plus tôt cette semaine qu’ils amorceraient des recherches pour un possible déménagement. La nouvelle a évidemment mis une certaine pression sur les instances politiques de la région d’Oakland dans le dossier de la construction d’un nouveau stade pour les A's.

«Certainement, Vegas est un choix évident en raison du tourisme sportif dans cette ville, a brièvement commenté Josh Barton, porte-parole de SportsBetting.AG, dans le texte publié par Forbes. Je crois qu’il y a aussi une valeur dans certains marchés du Texas comme San Antonio et Austin.»

En date de jeudi, la cote de Las Vegas était de 7 contre 4. Montréal suivait à 5 contre 1. Nashville et Charlotte partageaient le troisième échelon, devant Portland et San Antonio.