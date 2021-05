Des services adéquats dans l’autre établissement du proprio du Manoir Liverpool

L’enquête indépendante demandée sur la gestion du Pavillon Bellevue, résidence pour aînés appartenant à l’un des anciens propriétaires du Manoir Liverpool, conclut que les services offerts y sont adéquats. Certaines recommandations administratives sont tout de même déposées pour éviter que se reproduise le calvaire du Manoir Liverpool.

• À lire aussi: Mort de Jacques Lévesque: «Il y aurait eu congédiement», affirme l’ancienne copropriétaire du Manoir Liverpool

Les ministres responsables des Aînés et de la Santé avaient tous deux demandé cette enquête après la médiatisation des allégations de maltraitance sévère au Manoir Liverpool, situé à Lévis. La Pavillon Bellevue est un CHSLD privé conventionné qui est la propriété de Claude Talbot, qui était aussi copropriétaire du Manoir Liverpool.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a rendu public jeudi matin le rapport de l’enquêteur indépendant Yves Benoit.

Dans le communiqué de presse du MSSS, on apprend que «les services offerts dans les installations Villa Bellevue, Villa des Etchemins et Pavillon Bellevue sont adéquats et que le CISSS assure les suivis appropriés».

L’enquête a porté sur les pratiques de gestion clinique et administrative de la résidence, les services offerts aux usagers et la prise en charge du CISSS de Chaudière-Appalaches, qui supervise les établissements sur son territoire.

«La sécurité et la dignité des aînés et des personnes vulnérables sont une priorité. L’enquête qui a été menée était nécessaire afin de garantir que les services et les soins offerts dans les autres installations sont conformes. Les personnes responsables doivent assumer leurs responsabilités afin que chaque usager reçoive les soins et les services appropriés», a réagi le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui avait qualifié la situation du Manoir Liverpool «d’inacceptable».

Cinq recommandations

Malgré les constats satisfaisants de l’enquêteur indépendants, cinq recommandations ont été faites, principalement au niveau administratif.

La poursuite des projets d’améliorations visant notamment la maltraitance et l’accompagnement en amélioration de la qualité

Assurance pour la haute direction du CISSS que les pistes d’amélioration en suivi de l’enquête sont bien implantées

Précision des critères menant au déclenchement d’une enquête administrative

Assurance pour le CISSS qu’un nombre adéquat de ressources humaines soit affecté aux processus de qualité en milieu de vie

Désignation ou création d’une instance formelle de concertation et de veille des milieux de vie

En plus de ces recommandations, la ministre responsable des Aînés Marguerite Blais a rappelé que la révision de la loi sur la maltraitance et le renforcement du processus d’examen des plaintes allait donner plus de leviers au gouvernement pour agir.

«Des situations comme celles vécues au Manoir Liverpool sont totalement inacceptables. Notre gouvernement va tout faire pour que cela ne se reproduise plus jamais», a réitéré Mme Blais.

Rappel des événements

La saga du Manoir Liverpool avait débuté en avril 2020 avec une enquête de Radio-Canada qui faisait état d’allégations de maltraitance dans la résidence du secteur Saint-Romuald. S’en est suivi une enquête interne qui s’est conclue avec la publication en février dernier d’un rapport accablant.

On y décrivait des comportements compromettant «la santé, la sécurité, l’intégrité ou le bien-être de plusieurs usagers».

C’est également ce qui a mené à la demande d’enquête indépendante sur les autres établissements du propriétaire. Une enquête publique du coroner a aussi été tenue en avril dernier sur la mort d’un bénéficiaire, Jacques Lévesque.

Le Manoir Liverpool a depuis été vendu et changera d’appellation.