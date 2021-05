Du soutien financier pour Laurence Vincent-Lapointe et Andréanne Langlois

Grâce à un partenariat renouvelé pour deux ans, la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) a remis 80 000 $ en bourses à 23 étudiants-sportifs émérites, dont la canoéiste Laurence Vincent-Lapointe et la kayakiste Andréanne Langlois, a-t-elle indiqué jeudi.

En vertu d’un investissement global de 200 000 $ de la compagnie Beneva pour la durée de l’entente, la FAEQ a soutenu sept nouveaux athlètes dans le cadre de son programme de bourses (autrefois nommé La Capitale et qui est désormais au nom de Beneva). Langlois et Vincent-Lapointe ont chacune reçu 2000 $.

Parmi les autres membres de l’élite ayant eu droit à de l’aide financière, il y a le plongeur Nathan Zsombor-Murray et la skieuse de fond Katherine Stewart-Jones, qui ont obtenu respectivement 4000 $ et 2000 $.

«Quand on regarde dans le rétroviseur du Programme de bourses La Capitale/Beneva, il est pour le moins impressionnant de constater les accomplissements sportifs et professionnels de plusieurs anciens récipiendaires. D’autant plus que la plupart ont été appuyés lorsqu’ils étaient encore peu connus et au moment où ils en avaient le plus besoin. Je suis convaincu que le soutien de Beneva pourra inspirer encore de nombreux jeunes étudiant(e)s-athlètes de la Belle Province dans leur quête d’excellence», a déclaré par voie de communiqué Claude Chagnon, président de la FAEQ.

Depuis les débuts de ce programme en 2010, plusieurs récipiendaires s’étant illustrés sur la scène internationale ont reçu une bourse, dont les patineurs de vitesse courte piste Samuel Girard et Kim Boutin.