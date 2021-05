La Côte-Nord de retour en zone jaune bientôt ?

La Côte-Nord devrait revenir en zone jaune au cours des prochains jours, si la recommandation du directeur de la santé publique de la région est mise à exécution.

Il y a près d'un mois que la Côte-Nord était passé du palier d'alerte jaune au palier orange à cause de la hausse des cas dans l’ouest du territoire.

Depuis quelques jours, la situation s’est stabilisée.

Il y a actuellement 25 cas actifs de COVID-19 sur la Côte-Nord et 1 hospitalisation. La campagne de vaccination semble bien dérouler.

Le directeur de la santé publique de la Côte-Nord, Richard Fachehoun a confirmé jeudi que son équipe était favorable à un changement de couleur.

«Oui, il y a la recommandation de la santé publique qui est favorable à ce passage-là. Mais quand ce sera effectif? Je ne peux pas le dire. Je n’ai pas encore l’information. Ça va être donné par les autorités compétentes», a-t-il indiqué.

Le préfet de la MRC de Minganie, Luc Noël, est très satisfait de la décision de la Santé publique. La population qu'il représente se trouve à plus de 400 kilomètres des éclosions de COVID-19 qui ont entraîné le changement de pallier d'alerte il y a un mois.

«C’est une bonne affaire parce que la population, après une longue léthargie au niveau de la liberté de se promener, en a besoin. Ça va nous permettre de souffler et reprendre un peu le goût à la vie», a mentionné Luc Noël.

La santé publique a aussi confirmé qu’advenant une éclosion importante qui nécessiterait un retour en arrière, des mesures sanitaires précises seraient imposées dans la MRC touchée. Il ne serait plus question d’imposer les mêmes restrictions partout sur la Côte-Nord, un vaste territoire s’étendant sur 1 200 km de côtes. Ça fait plusieurs semaines que des élus font cette demande à la santé publique.

«Considérons les endroits où ça se propage et les endroits où ça va bien. C’est unanime dans la région ce message là à la santé publique. Pour la première fois, on a vraiment l’impression que c’est entendu et qu’il y a une volonté d’y aller comme ça», a souligné le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier.