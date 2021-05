Le plus grand «fan» de «Star Académie» est décédé

«Star Académie» a perdu son plus grand adepte. Michel Lachance, cet homme de Granby qui avait demandé à ce qu’on retarde ses soins de fin de vie pour pouvoir assister à la finale du célèbre concours le 2 mai dernier, est décédé mercredi, le 12 mai.

• À lire aussi: Il retarde ses soins de fin de vie pour assister à la finale de «Star Académie»

Tel qu’il le désirait, Monsieur Lachance a bénéficié de l’aide médicale à mourir, à l’Hôpital de Granby. Depuis trois ans, le barbier de 70 ans, bien connu dans sa région, était atteint de la MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique). Il avait également émis le souhait que ses organes soient prélevés pour venir en aide à des personnes malades dans le besoin.

«Mercredi, on était un petit groupe avec lui, sa sœur et quatre amis. On est restés avec lui pendant deux heures [avant son décès]. On a pris un verre de vin avec lui. Il était serein et un peu émotif, évidemment. Il faisait des farces. Quand le médecin lui a demandé s’il était prêt, il a répondu : "Oui, je suis prêt". Il était solide dans sa décision et n’a jamais changé d’idée. C’est arrivé à deux heures moins quart, hier après-midi», a confié François Racine, grand ami de Michel Lachance, à l’Agence QMI, jeudi.

Un rassemblement en hommage à Michel Lachance (pour «célébrer sa vie et non sa mort», a souligné François Racine) aura lieu lorsque les conditions sanitaires le permettront.