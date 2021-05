Lévis: le maire Gilles Lehouillier dévoile le concept du futur poste de police

La Ville de Lévis a dévoilé jeudi le concept du futur poste de police et maison de justice. L’édifice, qui doit être inauguré en 2024, sera situé à Saint-Romuald, à l’intersection du boulevard Guillaume-Couture et du chemin du Sault.

C’est ce que le maire Lehouillier a fait savoir jeudi matin lors d’un point de presse virtuel. Le nouvel édifice sera construit à proximité de l’actuel poste très vétuste de Saint-Romuald, à proximité des plus importants axes routiers municipaux.

L’appel d’offres pour ce projet sera lancé à la fin août. C’est à ce moment-là que la Ville saura précisément si elle pourra respecter son budget initial de 53 millions $, malgré «la volatilité des prix» causée par «les aléas de la pandémie», selon l’expression du maire.

On prévoit que les travaux commenceront à la fin 2021 pour se terminer en 2024, soit trois ans plus tard, pour ce projet entièrement financé par la Ville de Lévis. «On pense qu’on est dans la cible (de prix). On va en appel d’offres et on va voir (...) Ce nouveau bâtiment multifonctionnel est devenu nécessaire en raison de la vétusté des deux postes de police existants et des installations liées à la cour municipale», a expliqué Gilles Lehouillier.

Photo courtoisie

L’administration Lehouillier a déjà décidé qu’elle n’accepterait pas un changement «significatif» du budget. En 2019, il a même été question de ne pas tolérer une hausse supérieure à 10%. Jeudi, le maire a toutefois laissé entendre qu’une hausse de 12% ou 13% pourrait être acceptée, mais qu’il ne sera pas question de tolérer un doublement des coûts, par exemple.

Spécificités du bâtiment

Construit sur cinq étages, dont deux souterrains, le futur édifice sera d’une superficie de 14 550 mètres carrés. Il comprendra un stationnement souterrain de 100 cases, un stationnement extérieur de 250 cases, des espaces de travail adaptés pour 250 employés, deux salles d’audience munies de vidéodiffusion et de vidéocomparution, huit salles d’entrevue, deux salles de témoin privilégié, une salle de tir, une salle des pièces à conviction et 13 cellules.

Le bâtiment permettra également de regrouper les services de justice en rassemblant la cour municipale et les services juridiques de la municipalité.

Une partie du terrain a été acquise par la Ville de Lévis par expropriation auprès du propriétaire Cominar pour le coût de 2,6 millions $. Cette somme est incluse dans le budget de 53 millions $.