Pas de contestation du tramway dans Maizerets

S’ils avaient plusieurs questions concernant la préservation des arbres ou encore la fluidité de la circulation automobile, les citoyens de Maizerets n’ont pas remis en question le passage du tramway dans leur quartier lors d’une séance de consultation virtuelle jeudi soir.

Les résidents de ce secteur étaient consultés en lien avec le changement récent apporté au tracé du futur tramway de Québec qui fera passer les rames au cœur de leur milieu de vie, par le chemin de la Canardière et le boulevard Sainte-Anne.

Ce changement fait suite à la confirmation à la fin avril d’un nouveau segment de trois kilomètres qui va relier Saint-Roch et d’Estimauville, en remplacement de l’antenne nord qui devait desservir Charlesbourg. Jeudi soir, une bonne cinquantaine de personnes ont assisté à la rencontre virtuelle. Aucun n’est intervenu pour dénoncer le nouveau tracé.

Protection des arbres

Marcel Paré, un administrateur du conseil de quartier, a toutefois fait part de préoccupations quant à la préservation de la végétation. « On est probablement le quartier le plus pollué de la grande région de Québec. Les arbres sont la seule barrière qui protège le milieu », a-t-il soulevé.

Daniel Genest, directeur du bureau de projet, a tenté d’être rassurant : « on a un grand souci de minimiser les impacts sur la canopée existante. » Quand c’est possible, on évitera de couper des arbres matures. En moyenne, deux arbres seront plantés pour chaque arbre coupé, et parfois plus, a-t-il déclaré. Au bout du compte, il y aura plus d’arbres qu’il y en a présentement, selon lui.

Un autre participant a cherché à savoir s’il serait plus difficile d’accéder au boulevard Henri-Bourassa en automobile à partir de la Canardière.

« On cherche à maintenir une fluidité de circulation », a répondu M. Genest. Il faudra toutefois attendre pour connaître les impacts précis.

Stations à définir

D’autres citoyens ont pris la parole pour réclamer des passages piétonniers sécuritaires et des aménagements pour les cyclistes. Peu se sont toutefois prononcés sur un choix important qui reste à faire, soit le positionnement d’une ou deux stations entre l’hôpital de l’Enfant-Jésus et le pôle d’Estimauville. Les citoyens peuvent faire leurs commentaires dans un questionnaire en ligne lancé aujourd’hui.