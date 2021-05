Tout un record pour Corbin Burnes!

Réussir 58 retraits au bâton avant d’accorder un premier but sur balles: c’est l’incroyable exploit qu’a accompli le lanceur des Brewers de Milwaukee Corbin Burnes pour amorcer la présente saison dans le baseball majeur.

Burnes a ainsi établi ce record, jeudi à Milwaukee, durant le match disputé contre les Cardinals de St. Louis.

Selon Elias Sport Bureau, aucun joueur depuis 1893 n’a jamais réalisé un tel fait d’armes, soit depuis que le monticule est situé à 60 pieds et six pouces du marbre.

AFP

La précédente marque appartenait au releveur Kenley Jensen qui, en 2017 dans l’uniforme des Dodgers de Los Angeles, avait retiré 51 frappeurs sur des prises avant d’accorder une passe gratuite.

Burnes a par ailleurs conclu la rencontre de jeudi avec neuf retraits au bâton en cinq manches de travail. Il a alloué son premier but sur balles de la saison à Tommy Edman, après deux retraits, en début de cinquième.

Une défaite pour gâcher le tout

Ayant permis un seul point aux Cards, Burnes a toutefois vu sa journée être gâchée par une défaite de 2 à 0 des siens. Le revers a d’ailleurs été porté à son dossier.

Avant le match de jeudi, le lanceur des Brewers avait effectué cinq départs et lancé 29 manches et un tiers sans offrir un seul but sur balles. Il a prolongé le tout à 34 manches. Sa fiche est maintenant de 2-3, malgré une excellente moyenne de points mérités de 1,57 depuis le début de la saison.

Chez les Cards, l’artilleur Jack Flaherty (7-0) a signé la victoire, jeudi, ayant blanchi les Brewers pendant six manches. Il est ainsi invaincu en sept décisions. Le releveur Alex Reyes a pour sa part réussi son 11e sauvetage de la saison alors que le club de Milwaukee a été limité à cinq coups sûrs dans cette rencontre.