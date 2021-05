Transports pour Québec et Lévis: la vision régionale aura un nom, le «Réseau express de la Capitale»

Le plan en matière de transport pour la région de Québec et Lévis que le gouvernement dévoilera, lundi après-midi, portera le nom de «Réseau express de la Capitale».

À quatre jours de cette importante annonce, notre Bureau parlementaire a découvert qu’un nouveau site Internet, dédié entièrement à la présentation des multiples composantes de cette vision régionale en transport, a été créé.

À l’adresse www.rec.quebec, il sera notamment possible d’en savoir plus sur : le tunnel Québec-Lévis, son interconnexion avec le tramway, la desserte des banlieues et celle de la Rive-Sud.

On ignore si sa mise en ligne a été effectuée de façon prématurée. Même si la plupart des hyperliens sont pour l’instant inactifs, la page d’accueil du site web fait notamment mention du slogan «une vision pour l’avenir».

Un compte Twitter associé au projet (@REC_Quebec) a aussi été créé au cours des dernières heures. On y précise uniquement la date prévue pour l’annonce, soit celle du 17 mai.

L'appellation Réseau express de la Capitale (REC) n'est pas sans rappeler le Réseau express métropolitain (REM), un autre vaste projet de transport collectif, qui doit voir le jour au cours des prochaines années dans la grande région de Montréal.

Lehouillier se dit fébrile

Plus tôt en journée, en marge d’un point de presse, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a confirmé jeudi avoir reçu une invitation du premier ministre Legault pour une activité qui aura lieu lundi au sujet du 3e lien.

«J’ai l’impression qu’on devrait annoncer de magnifiques choses. C’est ce qu’on m’a sous-entendu dans l’invitation. J’ai bien hâte d’y participer et de voir quel va être le résultat», a-t-il laissé tomber.

Selon lui, «on m'a dit que ça allait être un projet très rassembleur incluant tous les modes de transport (...) Je vais être comme vous, très, très fébrile, mais je pense qu'on va vivre lundi, pour les régions de Québec, Chaudière-Appalaches et tout l'est du Québec, un moment historique».

Discret quant aux coûts et au tracé précis du tunnel Québec-Lévis, M. Lehouillier a néanmoins confirmé qu’il y aura une sortie du tunnel, sur la Rive-Sud, «aux alentours de Mgr-Bourget».

QS craint une «catastrophe»

À l'Assemblée nationale, le député solidaire de Jean-Lesage, Sol Zanetti, qui verra le tunnel Québec-Lévis aboutir aux portes de sa circonscription, s’est inquiété des conséquences néfastes qu’il envisage.

«Ce projet-là va augmenter les GES, [...] le nombre de voitures au centre-ville de Québec, [...] la congestion, [...] l'étalement urbain, a-t-il énuméré. [...] C'est vraiment une catastrophe.»

À l’évidence, la construction du troisième lien «va coûter une beurrée», a aussi rappelé M. Zanetti, qui croit que cet argent pourrait servir à quelque chose de plus utile.

«Le gouvernement s'entête dans quelque chose qu'il a promis pour des raisons complètement électoralistes et qui va devenir un gouffre à cash», déplore le député.

Au début du printemps, sa collègue de Taschereau, Catherine Dorion, a laissé entendre qu’elle pourrait changer son fusil d’épaule advenant que le gouvernement abandonne la composante autoroutière du projet en misant seulement sur le transport collectif.

«S'ils voulaient faire un troisième lien qui était uniquement du transport en commun, là il y aurait un super beau développement du centre-ville de Québec, dans l'endroit où ça va déboucher, et du centre-ville de Lévis. Ça pourrait faire quelque chose d'extraordinaire, honnêtement. Et ça, moi, je serais pour, j'appuierais ce projet-là», avait signalé la députée de Québec solidaire.

- Avec la collaboration de Taïeb Moalla