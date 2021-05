Un aspirant des Hells arrêté à Drummondville

Un aspirant des Hells Angels soupçonné d’être la tête dirigeante d’un réseau de trafiquant de stupéfiants dans le secteur de Drummondville a été arrêté jeudi matin et sera notamment accusé de gangstérisme cet après-midi.

Steven Collard, qui a fêté ses 44 ans lundi, est considéré comme un «prospect» du chapitre de Trois-Rivières des motards.

Lui et plusieurs autres co-accusés ont reçu la visite de l’Escouade régionale mixte (ERM) de lutte au crime organisé en Mauricie en matinée, qui mène présentement une opération pour démanteler le réseau.

«L’intervention policière vise le niveau hiérarchique supérieur d’une organisation criminelle notamment impliquée dans l’approvisionnement et le contrôle de la vente de cocaïne au profit des motards criminalisés», précise-t-on dans un communiqué.

Parmi les autres personnes visées, on retrouve notamment le demi-frère de Collard, Marc Dubois, 51 ans, ainsi que Jessy Ramsay-Koch, 34 ans, qui est le fils du membre en règle des Hells de Montréal, Jean-Paul Ramsay.

Pas de statut particulier

Selon nos informations, Ramsay-Koch ne possède pas de statut particulier au sein des motards pour le moment, bien qu’il soit lié à eux.

Les autres co-accusés sont Patrick Ross, 43 ans, Vincent Douillard, 29 ans, Pierre-Benoit Desjardins, 39 ans et Philippe Lemay, 42 ans.

Ils vont comparaitre cet après-midi au palais de justice de Drummondville pour faire face à différentes accusations, dont complot, trafic de stupéfiants et participation aux activités d’une organisation criminelle.

Les arrestations d’aujourd’hui surviennent à la suite d’une série de perquisitions qui ont eu lieu en octobre 2020, dans le cadre du projet nommé «Pourboire».

«Plusieurs éléments de preuve, dont des stupéfiants ainsi que plus de 60 000 $, avaient été saisis», précise l’ERM, qui relève de la Sûreté du Québec.

Arrêté dans SharQc

Steven Collard avait été arrêté dans la fameuse opération SharQc au printemps 2009 pour trafic de drogue et gangstérisme. Deux ans plus tard, lui et 30 autres accusés ont toutefois été libérés de toute accusation quand le tribunal a estimé que ces derniers n’auraient pu être jugés dans des délais raisonnables.

Collard est un ancien porte-couleurs des Evil Ones, un défunt club-école des Hells, et des Red Devils, le plus important club supporteur de la bande de motards au Canada.

- Avec la collaboration de Valérie Gonthier et d'Eric Thibault