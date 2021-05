Un autre signal d’alarme pour les Rays

Les Athletics ont mis de la pression sur les autorités de la ville d’Oakland au cours des derniers jours. Ils veulent un nouveau stade ou ils regarderont pour un déménagement dans une autre ville. Cette annonce a fait du bruit jusqu’à Tampa Bay.

Est-ce qu’on peut comparer la situation des A’s à celle des Rays ? Tout à fait. Les deux concessions tentent d’obtenir les ententes nécessaires pour la construction d’un nouveau stade depuis plusieurs années. Elles sont incapables de s’entendre avec leurs autorités municipales respectives sur le financement de ceux-ci.

Dans les deux cas, il y a le spectre d’un déménagement dans une autre ville. Chez les Rays, on parle plutôt d’un concept de villes sœurs avec Montréal. Pour le moment. Rien ne dit que ça ne pourrait pas changer dans les prochaines années.

Les A’s peuvent quitter Oakland à compter de 2025 alors que les Rays sont attachés au Tropicana Field jusqu’à la fin de la saison 2027. Toutefois, l’avenir de la concession floridienne sera déterminé bien avant.

D’ici la fin de l’année, le maire de St. Petersburg devra choisir parmi quatre projets pour revitaliser le secteur du Tropicana Field. Les compagnies doivent présenter leurs plans dans les prochaines semaines.

Chaque présentation devra comprendre deux maquettes : une avec la construction d’un nouveau stade et une sans la présence d’un amphithéâtre de baseball. Si la deuxième option est favorisée pour une raison ou une autre, les jours des Rays dans cette ville seraient alors comptés.

Et Montréal ?

Les Rays ont plus de temps devant eux que les A’s. Des décisions importantes seront prises dans les deux prochaines années, que ce soit à St. Petersburg ou à Montréal.

Pour les pessimistes dans la salle, le groupe de Stephen Bronfman est rendu trop loin dans le projet pour reculer. Les hommes d’affaires québécois attaqueront un gros morceau dans les prochaines semaines : le financement d’un nouveau stade au bassin Peel.

Leurs représentants ont des rencontres prévues avec le gouvernement provincial. Il y a de l’ouverture du côté du premier ministre François Legault et de son ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon, mais ils devront faire la preuve des bienfaits économiques de leur projet.

Le développeur immobilier Devimco a également deux maquettes qui sont prêtes dans ses bureaux. Le président Serge Goulet est en contact sur une base régulière avec Bronfman et son groupe. Les relations sont cordiales.

Par contre, il ne faut pas s’exciter trop vite. Plusieurs événements peuvent survenir et le projet peut dérailler à tout moment. C’est la réalité du monde des affaires.

L’œil de Robinson

Il y a de belles histoires dans les ligues mineures. Il faut s’attarder à celle de Drew Robinson.

En avril 2020, il a tenté de se suicider avec un fusil. Il a survécu, mais il ne peut plus voir avec son œil droit.

Celui qui a déjà porté les couleurs des Rangers du Texas et des Cardinals de St. Louis tente un retour au jeu cette saison. Malgré son handicap, les Giants de San Francisco l’ont invité à leur camp d’entraînement.

Il est parvenu à se tailler une place avec la formation AAA des Giants. Cette semaine, à son quatrième match, il a claqué un circuit.

Il a frappé cette longue balle devant les membres de sa famille et quelques amis. Après avoir croisé le marbre, Robinson a pointé ses proches qui étaient assis dans les premières rangées. Un moment touchant.

Ça ne veut pas dire qu’il sera en mesure de retourner dans les majeures un jour. Loin de là.

Par contre, Robinson est la preuve vivante qu’il est possible de se relever après avoir vécu une période très sombre dans sa vie. Il a eu droit à une seconde chance et il souhaite bien en profiter au maximum.

À surveiller

Vendredi soir, 22 h 10

Jarred Kelenic c. Aaron Civale

Depuis que les Mariners de Seattle ont confirmé le rappel de Jarred Kelenic cette semaine, les observateurs du baseball majeur se sont emballés. Pourquoi ? Kelenic est classé quatrième parmi les meilleurs espoirs. Il a fait ses débuts jeudi soir au Safeco Field. Ce soir, il affrontera le lanceur Aaron Civale (5-0) qui connaît un excellent début pour les Indians de Cleveland. Un duel qui promet.

Vendredi, 15 h 10 et 20 h 10

Royals c. White Sox

Une semaine et tout a changé pour les Royals de Kansas City. Ils sont revenus sur terre après un début de saison prometteur. Pour eux, cette série de quatre matchs contre les meneurs de la section Centrale est déjà d’une importance capitale pour leur saison 2021. Du côté des White Sox, ils ont le vent dans les voiles. Les hommes de Tony LaRussa ont trouvé leurs repères depuis deux semaines. L’attaque roule à plein régime malgré l’absence du voltigeur Luis Roberts.

Vendredi soir, 20 h 10

Rangers c. Astros

On assistera au premier volet de la guerre du Texas en fin de semaine. Et ça se fera devant des gradins bien remplis au Minute Maid Park, à Houston. L’écart entre les deux formations n’est pas encore trop important au classement de la section Ouest. Du moins pour le moment. Ça pourrait changer dans les prochains jours.

En feu

Photo AFP

Yordan Alvarez connaît une excellente séquence à la plaque. Au cours de ses sept derniers matchs, le voltigeur des Astros de Houston a maintenu une moyenne de ,433 avec quatre circuits et sept points produits. Alvarez a eu son mot à dire dans les succès de son équipe qui vient de remporter ses deux dernières séries de façon convaincante. Depuis le début de la saison, le Cubain de 23 ans frappe pour ,347 avec sept circuits et 22 points produits.

En panne

Photo AFP

À l’instar des Cubs de Chicago, le vétéran Jason Heyward ne casse rien depuis le début de la campagne. Le voltigeur de 31 ans ne frappe pas pour son poids (240 lb). Il a maintenu une moyenne de ,171 en 111 apparitions au bâton. Il a 3 circuits et 10 points produits au compteur. Si cette tendance se maintient, les prochaines semaines seront longues pour Heyward. Pourrait-il servir de monnaie d’échange avant la date limite des transactions ? Pas avec ces statistiques.

Sur trois prises...

La COVID-19 s’est invitée chez les Padres et les Yankees cette semaine. Ce fut plus dommageable du côté de la formation californienne, car ils ont perdu les services de cinq joueurs, dont leur joueur étoile Fernando Tatis Jr., pour les 10 prochains jours. Par contre, c’est un bon moyen pour le gérant Jayce Tingler de mesurer la profondeur de sa formation. À l’instar des autres formations du baseball, les Padres ne sont pas à l’abri d’une blessure à un joueur important durant la saison.

Albert Pujols veut continuer de jouer. Ce sera intéressant de voir dans quelle équipe il aboutira. Les White Sox de son ancien gérant Tony LaRussa ? Impossible. Les Cards, sa première équipe ? Ça sera difficile en raison de l’absence du frappeur de choix dans la Ligue nationale. Les Royals, les Indians et les Nationals seraient aussi sur les rangs. Dans chacune de ces équipes, Pujols donnerait de la profondeur au sein de l’attaque. Il pourrait avoir un rôle de soutien qui pourrait être important dans une possible course au championnat.

Comme prévu, les Rockies du Colorado se dirigent vers une saison misérable. Il est déjà question d’échanger leur meilleur joueur Trevor Story dans les prochaines semaines à l’équipe la plus généreuse. Plusieurs formations sont à la recherche d’un joueur d’arrêt-court de la trempe de Story. On peut penser que les Yankees de New York seront agressifs pour tenter d’acquérir ses services. Est-ce que les Rockies pourront maximiser sa valeur ? Ça, c’est une autre histoire.

85

Shane Bieber est fin seul dans le baseball majeur au chapitre des retraits sur des prises. Il en compte 85 et le mois de mai n’est pas encore terminé. Cette semaine, il a prolongé à 20 sa séquence de matchs avec au moins 8 retraits au bâton. Un modèle de régularité.

13 mai 2015

Kluber magistral

Photo AFP

Le lanceur Corey Kluber est devenu l’un des cinq lanceurs de l’histoire à retirer 18 frappeurs sur des prises ou plus sans accorder un but sur balles au cours d’un match. Luis Tiant, Roger Clemens, Randy Johnson et Kerry Wood avaient réussi l’exploit avant lui. Avec sa performance, il avait permis aux Indians de Cleveland de l’emporter 2 à 0 contre les Cards de St. Louis.