Un don de 1,4 M$ au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui

Un an après le décès de la comédienne Michelle Rossignol, son conjoint Jacques Desmarais poursuit l’œuvre de cette grande dame de théâtre en octroyant un don historique de 1,4 M$ au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui.

La totalité de ce don a été placée, à perpétuité, dans le nouveau Fonds de dotation Michelle-Rossignol, qui a été créé conjointement par Jacques Desmarais et le Théâtre d’Aujourd’hui – un établissement que Mme Rossignol a dirigé de 1989 à 1998.

Pour Jacques Desmarais, ce projet s’inscrit dans un désir de perpétuer la mémoire de sa conjointe, Michelle Rossignol, décédée le 18 mai 2020 à l’âge de 80 ans.

« Michelle et moi avions déjà parlé de l’usage qui devait être fait de son legs, mais son décès subit nous a empêchés de définir avec précision ce qu’on pouvait faire, explique-t-il en entrevue. J’ai donc décidé, à la suite de son décès, de transmettre la totalité de son legs pour le développement des œuvres du Théâtre d’Aujourd’hui. Cela nous permet de poursuivre l’engagement de Michelle envers la dramaturgie québécoise. C’est très gratifiant de poser un tel geste. »

Les œuvres de demain

Le Fonds de dotation Michelle-Rossignol, qui sera géré par la Fondation du Grand Montréal, servira exclusivement au soutien de projets artistiques destinés au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui (CTD’A). Les projets sélectionnés devront « traduire l’engagement social et culturel de Michelle Rossignol pour l’égalité des sexes et des genres, la justice sociale et la diversité culturelle ».

« Ça va être investi dans le développement des œuvres, une étape qui est trop souvent le parent pauvre de la création théâtrale », souligne Sylvain Bélanger, codirecteur général et directeur artistique du CTD'A.

« Le Fonds va permettre à des auteurs et autrices d’écrire les œuvres du Théâtre d’Aujourd’hui de demain. Il va soutenir entre autres des résidences de création et des bourses d’écriture. Je trouve que ça honore de belle façon ce côté-là de notre mandat. »

La première cohorte d’artistes et de projets soutenus sera dévoilée l’automne prochain.